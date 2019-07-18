Согласно нашим расчетам, в июне темпы роста российского ВВП увеличились до 0,7% с 0,6% месяцем ранее. При этом положительный вклад в экономическую динамику внесли промышленность, розничная торговля, а также трубопроводный транспорт. Существенное негативное влияние на темпы роста ВВП в прошлом месяце оказал спад в секторе услуг. Умеренные темпы роста розничной торговли на фоне продолжающегося снижения реальных доходов населения поддерживаются преимущественно за счет роста кредитования. Другим фактором, оказывающим поддержку показателям оборота организованной торговли, является постепенное сокращение торгового оборота на розничных рынках и ярмарках. При этом население заметно экономит на платных услугах, что говорит о сохраняющемся слабом потребительском спросе. Мы полагаем, что довольно неплохие показатели уверенности производителей, относительно холодная погода и так называемый календарный фактор в июле окажут существенную поддержку промышленности, которая, по всей видимости, продолжит оставаться главным локомотивом роста в краткосрочной перспективе. Другим позитивным фактором в текущем месяце может стать увеличение темпов роста в сельском хозяйстве в результате ускоренного поступления на рынок продукции нового урожая.

Тем не менее мы ожидаем, что в целом темпы роста ВВП в ближайшие несколько месяцев продолжат оставаться невысокими. При условии отсутствия новых масштабных внешних шоков мы ожидаем некоторого оживления деловой активности только в 4 кв. 2019 г. благодаря адаптации бизнеса к произошедшим в начале нынешнего года изменениям. Умеренный позитивный эффект, с нашей точки зрения, может быть также обеспечен за счет начала реализации национальных проектов. Согласно нашему прогнозу, в текущем году экономика РФ прибавит 0,7%.