Отчет IBM за второй квартал показал, что компания продолжает отставать в облачном бизнесе, а перспективы развития купленной ради этого RedHat остались неясными. Компания отчиталась прибылью в $3,17 на акцию. Этот результат оказался лучше прогнозов, но его не хватило для роста котировок.

Выручка компании снизилась на 4,2%, до $19,2 млрд. Подобная тенденция сохраняется с 2012 года, так как технологический гигант пропустил развитие облачных технологий, которое снизило глобальный спрос на физические сервера. Лишь в прошлом году выручка продемонстрировала незначительный рост, который был вызван скорее циклическим обновлением оборудования клиентами, чем успехами в развитии облачных сервисов. Негативная динамика доходов отразилась и на цене акций, которые также находятся в «медвежьем» тренде с 2012 года.

Снижение совокупной выручки объясняется падением доходов в основном для компании в сегменте глобальных технологических сервисов, которые формируют 35% всей выручки. Показатель в этом сегменте упал на 4%, что говорит о недостаточной конкурентоспособности IBM по сравнению с лидерами облачного рынка Amazon и Microsoft. В сегмент «железа» также зафиксировано уменьшение выручки, порадовали лишь доходы от когнитивных систем, которые включают выручку от суперкомпьютера Watson.

Больше всего инвесторов расстроило отсутствие конкретики по поводу недавно закрытой сделки по приобретению RedHat за $34 млрд. Red Hat является главной надеждой для компании на успешное участие в облачной революции и сохранения места среди технологических лидеров. Приобретение, на наш взгляд, способно развернуть динамику выручки IBM вверх на горизонте года.

Таким образом, облачные сервисы у IBM по-прежнему развиты недостаточно и до более четких комментариев от менеджмента относительно того, как Red Hat может улучшить это положение, на позитивную динамику акций рассчитывать не приходится. Менеджмент обещает рассказать о планах, связанных с Red Hat, 2 августа.