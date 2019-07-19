Северсталь во II квартале 2019 года увеличила показатель EBITDA по МСФО на 13,6% по сравнению с I кварталом — до $753 млн, сообщила компания. Показатель рентабельности EBITDA во втором квартале составил 34,6% против 32,6% в первом квартале. Выручка выросла в апреле-июне на 7,2% по сравнению с предыдущим кварталом и составила $2,177 млрд.

Результаты компании по выручке оказались чуть ниже ожиданий рынка, по EBITDA их превзошли. В целом, за счет роста средних цен реализации относительно 1 кв. 2019 года Северсталь показала увеличение финансовых результатов, но относительно первого полугодия прошлого года – снижение. Позитивным моментом является опережающий рост EBITDA по сравнению с выручкой, что позволило нарастить маржу. Произошло это преимущественно за счет горнорудного сегмента тогда, как в стальном сегменте рентабельность показала снижение.

Северсталь прогнозирует снижение спроса на сталь во втором квартале, мы видим риски падения цен на прокат. Следствием этого может стать ухудшение финансовых результатов компании относительно 2018 года.