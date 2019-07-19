Северсталь опубликовала ожидаемо сильные результаты за 2К19 – EBITDA увеличилась на 14% кв/кв, что соответствует оценкам АТОНа и рынка. Капзатраты оказались на удивление низкими — $263 млн и менее $0.5 млрд за 1П. Годовой прогноз в $1.45 млрд предполагает, что капзатраты должны ускориться до $0.5 млрд в квартал во 2П, что окажет давление на чистый долг, который уже увеличился до $1.5 млрд (коэффициент чистого левереджа составляет 0.5х). Мы оцениваем результаты как НЕЙТРАЛЬНЫЕ и подтверждаем наш рейтинг ВЫШЕ РЫНКА по Северстали, учитывая ее рациональную оценку 5.3x по мультипликатору EV/EBITDA 2019 и вертикальную интеграцию.

— Выручка в размере $2 177 млн (+1% против консенсуса, +2% против АТОНа). Рост на 7% кв/кв был обусловлен более высокими ценами реализации стальной продукции, в то время как объемы продаж остались на прежнем уровне.

— EBITDA на уровне $753 млн (+1% против консенсуса, +1% против АТОНа), показав рост на 14% кв/кв. Рентабельность увеличилась до 34.6% (+2 пп кв/кв) благодаря росту выручки. Годовой консенсус в размере $2.8 млрд представляется достижимым.

— FCF на уровне $263 млн (+28% против АТОНа), что соответствует падению на 32% кв/кв. Капитальные затраты выросли лишь до $267 млн против ожидаемых нами $350 млн (в 1К19 капитальные затраты составили $209 млн). Капзатраты должны вырасти до $500 млн в квартал, исходя из годового прогноза в $1.45 млрд, что окажет давление на чистый долг, который уже вырос до уровня $1.5 млрд против $0.9 млрд на конец 1К19.

— Умеренно оптимистичный прогноз на 2П19. Северсталь ожидает, что рост внутреннего спроса замедлится во 2П после впечатляющего роста на 10% г/г в 1П. Цены на железную руду остаются высокими.

— Дивиденды 26.7 руб. на акцию соответствуют доходности приблизительно 2.5%, дата закрытия реестра намечена на 17 сентября. Северсталь планирует выплатить около $350 млн в виде дивидендов, что почти на $100 млн превышает свободный денежный поток.

Оценка и взгляд

— Северсталь торгуется с консенсус-мультипликатором EV/EBITDA 2019П 5.3x. Эта оценка сопоставима с оценкой НЛМК (5.5x) и ее собственным средним 5-летним значением.

— Мы имеем рейтинг ВЫШЕ РЫНКА по Северстали. Мы занимаем НЕЙТРАЛЬНУЮ позицию по стальному сектору, но считаем, что Северсталь занимает сильные позиции в условиях высоких цен на сырье благодаря ее практически 100%-ой вертикальной интеграции в коксующийся уголь и железную руду. Гибкость продаж также важна из-за внутренних премий.