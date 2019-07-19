Microsoft может стать крупнейшей облачной компанией в мире в течение пяти лет
Корпорация Microsoft отчиталась за второй квартал очередным двузначным ростом доходов, вновь превзойдя прогнозы аналитиков благодаря продолжающемуся развитию облачных технологий.
Выручка компании выросла на 12%, до $33,72 млрд, скорректированная прибыль увеличилась на 21%. Доходы повысились во всех сегментах бизнеса Microsoft, лидером роста стало облачное направление. Его выручка увеличилась на 21%, до $11,39 млрд, оно оказалось первым также по доле дохода.
Microsoft планирует увеличить капитальные затраты на строительство дата-центров. Поскольку это связано с усилением спроса, опасений данные планы не вызывают. Главными рисками для корпорации выступают торговые войны и ухудшение макроэкономических условий. Это грозит ударить по спросу, но вероятность реализации этого риска пока невелика.
Глобальный облачный бизнес развивается, и Microsoft занимает в нем одно из самых выгодных положений благодаря успешным решениям как для корпоративных клиентов, так и в сфере публичных облаков. Компания располагает крупной и лояльной базой пользователей собственных программ, что положительно сказывается на развитии таких облачных сервисов, как Office 265 и Azure. Многолетняя привычка пользователей к программному обеспечению Microsoft выгодно отличает компанию от других облачных гигантов Amazon или Alphabet и позволяет ее облачному сегменту расти быстрей рынка. Продажи Ofiice 365 в отчетном периоде увеличились на 31%, продажи продуктов Azure поднялись на 64%. Развитая экосистема может позволить Microsoft стать крупнейшей облачной компанией в мире и обогнать лидера Amazon на горизонте пяти лет.
Таким образом, благодаря сильным результатам, котировки Microsoft способны отправиться к нашей целевой цене $145, которую мы можем и повысить по итогам более детального анализа отчетности.
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