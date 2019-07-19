Курс рубля на завершающейся рабочей неделе продемонстрировал разнонаправленные колебания в довольно узком коридоре. Однако это не помешало евро обновить минимум с марта прошлого года около 70,37 рубля, курс доллара приближался к минимуму текущего года (около 62,5 рубля), дешевея в моменте до 62,56 рубля.

Факторами курсовой динамики рубля был попавший под давление рынок нефти, опускавшийся, несмотря на в целом позитивный фон, ниже отметки 61,5 доллара за баррель сорта Brent. В то же время, сохранение на рынке ожиданий по поводу смягчения денежно-кредитной политики (ДКП) ФРС США поддержало курс российской валюты.

В результате, доллар вечером в пятницу за неделю почти не менялся около 63 рублей, евро снижался на 25 копеек до 70,7 рубля. Рублевая цена барреля марки Brent при этом опустилась к 3,9 тысячи против с 4,2 тысячи неделей ранее.

РУБЛЬ В БОКОВИКЕ

Курс рубля в начале недели повышался против доллара и евро. Поддержка приходила от высоких уровней нефтяных котировок (около 66,5 доллара за баррель сорта Brent). Поддержку им, в свою очередь, пришла от опасений по поводу возможной эскалации напряженности в Персидском заливе и Ормузском проливе после попытки захвата британского танкера, якобы иранскими боевым кораблями. Фрегат Королевского флота Великобритании HMS Montrose не позволил это сделать.

МИД Ирана и КСИР отвергли данные о попытке задержать британское судно, отметив, что такие заявления направлены на эскалацию напряженности.

Кроме того, Иран в мае объявил о прекращении выполнения ряда пунктов Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе — в части, касающейся запасов обогащенного урана и тяжелой воды. Иран превысил потолок запасов низкообогащенного урана в 300 килограммов. Впоследствии власти в Тегеране заявили о втором этапе сокращения обязательств по ядерной сделке в связи с тем, что страны-члены СВПД не смогли в течение 60 дней выполнить требования Тегерана. Согласно недавним сообщениям, Иран уже довел уровень обогащения урана до 4,5% (ядерная сделка ставила лимит в 3,67%).

Поддержка нефтяным котировкам приходила также и от оценок Американского института нефти (API) о снижении запасов нефти в США на прошлой неделе на 1,4 миллиона баррелей после падения сразу на 8,13 миллиона баррелей неделей ранее. Минэнерго США посчитало, что коммерческие запасы нефти в стране за неделю, завершившуюся 12 июля, уменьшились на 3,1 миллиона баррелей, или на 0,7%, до 455,9 миллионов баррелей. Аналитики ожидали снижения на 2,7 миллиона баррелей.

В то же время, рынок нефти охотнее реагировал на факторы давления, чем на факторы роста. Рубль же при этом оставался довольно стабильным

ПРОГНОЗЫ

Завершение недели российская валюта провела в боковике, повышаясь к евро и снижаясь к доллару. Напряжение в ближневосточном регионе и соответственно поддержка рынку нефти сохранились. Так, президент США Дональд Трамп сообщил, что корабль ВМС США сбил в Ормузском проливе иранский беспилотник, который приблизился к нему слишком близко (видимо в отместку за недавно сбитый иранцами в том же регионе американский беспилотник).

При этом надежды на начало ФРС США цикла смягчения ДКП поддержали спрос на рисковые активы и рубль, в частности. Это произошло после заявлений главы Федерального резервного банка (ФРБ) Нью-Йорка Джона Уильямса о том, что "лучше принимать превентивные меры, чем ждать, когда наступит катастрофа" (в экономике, отражением которой являются финансовые рынки).

В этих условиях рубль в ожидании снижения Центробанком РФ ключевой ставки в ближайшую пятницу, скорее всего, останется стабильным около текущих уровней.