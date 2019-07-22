Выручка в размере $2 177 млн (+1% против консенсуса, +2% против АТОНа) — рост на 7% кв/кв был обусловлен более высокими ценами реализации стальной продукции, в то время как объемы продаж остались на прежнем уровне. EBITDA на уровне $753 млн (+1% против консенсуса, +1% против АТОНа), показав рост на 14% кв/кв. Рентабельность увеличилась до 34.6% (+2 пп кв/кв) благодаря росту выручки. Годовой консенсус в размере $2.8 млрд представляется достижимым. FCF на уровне $263 млн (+28% против АТОНа), что соответствует падению на 32% кв/кв. Капитальные затраты выросли лишь до $267 млн против ожидаемых нами $350 млн (в 1К19 капитальные затраты составили $209 млн).

Северсталь опубликовала ожидаемо сильные результаты за 2К19 — EBITDA увеличилась на 14% кв/кв, что соответствует оценкам АТОНа и рынка. Капзатраты оказались на удивление низкими — $263 млн и менее $0.5 млрд за 1П. Годовой прогноз в $1.45 млрд предполагает, что капзатраты должны ускориться до $0.5 млрд в квартал во 2П, что окажет давление на чистый долг, который уже увеличился до $1.5 млрд (коэффициент чистого левереджа составляет 0.5х).

Мы оцениваем результаты как НЕЙТРАЛЬНЫЕ и подтверждаем наш рейтинг ВЫШЕ РЫНКА по Северстали, учитывая ее рациональную оценку 5.3x по мультипликатору EV/EBITDA 2019 и вертикальную интеграцию.