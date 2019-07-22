НОВАТЭК представит финансовую отчетность за 2К19 в среду, 24 июля. Телефонная конференция, посвященная квартальным результатам, назначена на 25 июля (16:00 мск).

По нашим оценкам, выручка компании в 2К19 сократилась на 7% по сравнению с предыдущим кварталом (но выросла на 2% относительно 2К18) до $3,3 млрд в 2К19, поскольку снизилась выручка от торговых операций с СПГ и упали объемы продаж на российском рынке. Объемы торговли СПГ в 2К19 остались почти на уровне 1К19, составив 3,6 млрд куб. м (согласно операционной отчетности НОВАТЭКа), однако мы полагаем, что их вклад в выручку уменьшился на 35% относительно 1К19 до $0,5 млрд, т. к. значительно подешевел СПГ. Мы прогнозируем, что в 2К19 выручка от реализации газа на внутреннем рынке снизится на 28% по сравнению с предыдущим кварталом и составит $1,0 млрд вследствие сокращения закупок у СП и наращивания запасов. В сегменте ЖУВ ситуация должна быть более благоприятной (мы ожидаем роста выручки на 17% относительно 1К19) на фоне улучшения динамики объемов и ценовой конъюнктуры.

Мы ждем, что квартальные темпы роста EBITDA и скорректированной чистой прибыли (с поправкой на переоценку и валютные колебания) в 2К19 будут выражаться однозначными цифрами. Мы прогнозируем эти показатели на уровнях соответственно $1,07 млрд и $1,15 млрд, ожидая повышения рентабельности в сегменте ЖУВ. По нашему мнению, чистая прибыль в отчетности будет намного ниже, чем в 1К19, в основном из-за переоценки СП Арктик СПГ — 2 в сделке с Total. Условия сделки, предполагающие продажу 30% проекта китайским и японским компаниям, вероятно, будут раскрыты при публикации отчетности НОВАТЭКа за 3К19.

Свободные денежные потоки будут поддержаны за счет крупных выплат от СП, включая $0,6 млрд дивидендов от Арктикгаза (операционный денежный поток), а также благодаря погашению кредита на 2,0 млрд, который был выдан Ямал СПГ (инвестиционный денежный поток). Ранее компания уже сделала соответствующие заявления. В результате свободные денежные потоки НОВАТЭКа в 2К19 могут превысить уровень 1К19 вдвое и составить примерно $1 млрд в 2К19, говорится в обзоре Sberbank Investment Research.



