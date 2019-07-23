В среду 24 июля Новатэк первым из российских нефтегазовых компаний опубликует финансовые результаты за 2к19 по МСФО. По нашим оценкам, в отчетном периоде выручка компании повысилась на 10% г/г благодаря увеличению объема операций по перепродаже СПГ и несмотря на снижение выручки от реализации жидких углеводородов, причиной которого, в свою очередь, послужило сокращение продаж нефтепродуктов и снижение цен на нефть. Однако из-за ограниченной рентабельности продаж СПГ в целом, а особенно во 2к19 вследствие снижения цен на СПГ в Азии на 43% г/г, компания, как мы ожидаем, продемонстрирует снижение EBITDA на 4% к/к, до 1,1 млрд долл. По нашим расчетам, чистая прибыль Новатэка выросла в годовом сопоставлении почти в два раза за счет более высокой прибыли от долевого участия в аффилированных структурах, чему способствовало отсутствие убытка от курсовых разниц. Между тем мы не ожидаем, что публикуемые финансовые результаты существенно повлияют на рыночную стоимость акций компании, поскольку основное внимание инвесторов, на наш взгляд, сейчас сосредоточено на принятии компанией финального инвестиционного решения по поводу строительства завода Арктик СПГ-2.

Рост выручки за счет увеличения продаж СПГ. По нашим оценкам, во 2к19 выручка Новатэка повысилась на 10% г/г, до 3,5 млрд долл. Основным фактором роста выручки стало увеличение объемов продаж СПГ в 5,6 раз в годовом сопоставлении за счет низкой базы, обусловленной тем, что в прошлом году на Ямал СПГ функционировала только одна линия (из трех мощностью по 5,5 млн т/год каждая). Выручка от реализации газа на внутреннем рынке, по нашим расчетам, также выросла на 12% г/г благодаря увеличению закупок газа у совместных предприятий. В результате, по нашим оценкам, общий объем продаж газа повысился на 49% г/г, до 1,6 млрд долл. В то же время выручка от реализации жидких углеводородов, как мы полагаем, снизилась на 11% г/г (до 1,8 млрд долл.) вследствие сокращения продаж нефтепродуктов (-9% г/г) и снижения цен на нефть (-9% г/г).

Небольшое снижение EBITDA. По нашим расчетам, расходы Новатэка на закупку газа во 2к19 выросли в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вследствие увеличения закупок СПГ с целью перепродажи у Ямал СПГ. Существенных изменений в других операционных расходах мы не ожидаем, не считая налоговых затрат (помимо налога на прибыль), которые могли повыситься на 7% г/г (примерно до 0,26 млрд долл.) вследствие более высоких платежей по НДПИ на нефть. В результате, по нашим оценкам, EBITDA компании снизилась на 4% г/г (до 1,1 млрд долл.), в основном из-за сокращения продаж нефтепродуктов, которые в прошлом году оказались выше за счет высвобождения 254 тыс. т товарных запасов.

Дивиденды по акциям Арктикгаз обеспечили рост свободного денежного потока. На внеоперационном уровне Новатэк, как мы ожидаем, покажет прибыль от долевого участия в аффилированных структурах в размере 387 млн долл. против прошлогоднего убытка на 295 млн долл. Разворот этого показателя обусловлен небольшим укреплением рубля по отношению к евро во 2к19, которое одновременно привело, по нашим расчетам, к убытку от курсовых разниц на сумму 38 млн долл. (против прибыли от курсовых разниц на 73 млн долл. во 2к18). В итоге, по нашим оценкам, чистая прибыль компании по 2к19 повысилась на 84% г/г, почти до 1,0 млрд долл. Отметим, что Новатэк должен получить около 0,6 млрд долл. дивидендов по акциям СП Арктикgas, что поддержит свободный денежный поток компании, который, как мы ожидаем, составит 0,7 млрд долл. (на уровне аналогичного периода прошлого года) при капзатратах в 0,6 млрд долл. (против 0,3 млрд долл. в 1к19).

Телеконференция. В четверг 25 июля Новатэк проведет телеконференцию, посвященную публикации финансовой отчетности. Она состоится в 16:00 по московскому времени (09:00 Нью-Йорк, 14:00 Лондон). Телефоны для участия +7 495 213 1767 (Россия); +44 (0) 330 336 9125 (Великобритания и Европа); +1 646 828 8193 (США). Код 7082369.



