B среду 24 июля НОВАТЭК первым в нефтегазовом секторе представит финансовые результаты за 2К19. Мы полагаем, что выручка уменьшилась на 5% с уровня 1К19 до 222.2 млрд руб. (+13% г/г) вследствие сокращения объема продаж газа в России (-19% кв/кв) и продолжающегося снижения европейских бенчмарков (UK NBP —35% кв/кв до $135/тыс. куб. м, мы прогнозируем цену реализации НОВАТЭКа на уровне $155/тыс. куб. м). Тем не менее мы ожидаем хорошую динамику в сегменте жидких углеводородов на фоне укрепления котировок Brent на 6% кв/кв в рублевом выражении. В части EBITDA это должно было способствовать повышению рентабельности на 3 п. п. с уровня 1К19 до 31%.

Мы прогнозируем EBITDA на уровне 68.2 млрд руб. (+4% кв/кв, —1% г/г) и ожидаем снижения чистой прибыли до 68.1 млрд руб., что на 30% ниже показателя 1К19, скорректированного на прибыль от продажи доли в Арктик СПГ-2.

Телеконференция: В четверг 25 июля в 16:00 по московскому времени (14:00 по лондонскому); +7 495 213 1767 (Россия), +44 (0) 330 336 9125 (Лондон); ID: 7082369. Нас будут в первую очередь интересовать параметры ещё трех сделок по продаже долей НОВАТЭКа в Арктик СПГ-2 (по 10% акций китайским CNOOC и CNODC, а также японским Mitsui и JOGMEC), о закрытии которых было объявлено вчера. Мы также хотели бы услышать обновление по времени принятия окончательного инвестиционного решения по Арктик СПГ-2 в контексте закрытия сделок (ранее компания сообщала, что оно планируется на 3К19) и новости о ходе реализации других проектов НОВАТЭКа в сфере СПГ.