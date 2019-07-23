Магнит опубликует операционные и финансовые результаты за 2К19 в четверг 25 июля, после чего состоится телефонная конференция.

Мы ожидаем годовой рост выручки в рознице на 11,2% до 333,8 млрд руб. в 2К19, что будет означать его ускорение с 9,2%, зафиксированных в 1К19. Компания сообщила, что замечает улучшение динамики сопоставимого трафика. Это позволяет нам прогнозировать годовой рост совокупной выручки (включая оптовый бизнес и фармдистрибьютора "СИА Групп") 11,4% до 341,8 млрд руб. в 2К19. Мы ожидаем небольшого повышения валовой рентабельности по сравнению с 1К19 до 24,2% в связи с сезонными факторами, т. к. в последние три года второй квартал года отличался самой высокой за год рентабельностью.

Во втором квартале года по сравнению с первым общие, коммерческие и административные расходы обычно повышаются лишь ненамного. Соответственно, мы ожидаем, что общие, коммерческие и административные расходы составят 57,8 млрд руб., или 16,9% от выручки (это на уровне 2К18). В итоге мы прогнозируем EBITDA до вычета однократных статей в размере 24,9 млрд руб., на 30% выше уровня 2К18, при рентабельности 7,3% (против 6,0% в 2К18). Вполне вероятно, что этот рост будет нивелирован однократным убытком в связи с пожаром в распределительном центре в Воронеже (по нашим оценкам, убыток составил 2,0 млрд руб.). С учетом этого мы прогнозируем EBITDA в размере 22,9 млрд руб. при рентабельности 6,8%. Наряду с нашими прогнозами чистых процентных расходов и налога на прибыль это позволяет ожидать чистую прибыль на уровне 9,7 млрд руб. при рентабельности 2,8% до вычета однократных статей и чистую прибыль 7,7 млрд руб. при рентабельности 2,2% — после вычета этих статей.

Мы считаем, что инвесторы позитивно воспримут результаты до вычета однократных убытков, однако прогноз на 2П19 будет важнее. Мы ожидаем замедления роста выручки в последующие кварталы вследствие более низких темпов экспансии: мы прогнозируем рост торговых площадей 11% в 4К19 (хотя, возможно, этот прогноз потребует корректировки в сторону понижения) против 15% в 1К19. Вряд ли это будет компенсировано восстановлением сопоставимого трафика. Мы также исходим из того, что второй квартал этого года будет отличаться самыми высокими уровнями рентабельности (как и в 2016-2018 годах), а на результаты 2П19 повлияют увеличение потерь продукции и возобновление роста операционных расходов. Тем не менее прогноз компании на этот год, недавно еще раз подтвержденный, подразумевает, что в 2П19 рентабельность будет выше, чем в 1П19, говорится в обзоре Sberbank Investment Research.



