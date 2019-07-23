По вопросам торговых переговоров между США и Китаем сообщений о новых успехах нет, эта тема пока ушла на второй план, уступив основное внимание предстоящим решениям ФРС по ставкам.

На текущий момент растет вероятность снижения ставки на 25 б.п. и падает – на 50 б.п. на заседании 30-31 июля. До конца года максимально возможное падение ставки оценивается в 75 б.п. при условии сохранения внешних рисков и значительного ухудшения ситуации в экономике. Что касается многочисленных обсуждений возможных интервенций со стороны казначейства США, то, как заявил Мнучин, сейчас нет основания для них. При этом не исключено, что в будущем попытки ослабить доллар будут все же предприняты. Хотя в целом эффективность этих операций на фоне мягкой политики других крупнейших центробанков будет весьма спорной.

На этой неделе состоится заседание ЕЦБ, и смены параметров монетарной политики на нем не ожидается. Тем не менее важна будет риторика регулятора в отношении планов по реализации дальнейших шагов. Рынок начинает потихоньку закладывать снижение депозитных ставок с текущих —0,4% до —0,5% и возможный запуск программы количественного смягчения.

Инфляция в еврозоне в июне ускорилась до 1,3% г/г, базовая – до 1,1%, тем не менее улучшения макроэкономической ситуации не видно, и экономике потребуется дополнительная поддержка.

На предстоящей неделе станет известно, кто возглавит Консервативную партию Великобритании – Борис Джонсон или Джереми Хант, что в итоге снизит градус политической неопределенности и, возможно, прольет свет на дальнейшие шаги по Brexit. По предварительным данным, лидирует Борис Джонсон, который неоднократно заявлял о том, что выведет королевство из состава ЕС со сделкой или без нее. В любом случае, чем более понятна будет дальнейшая политика в отношении Brexit, тем меньше волатильности мы увидим на глобальных рынках.

Российский рынок незначительно скорректировался по итогам минувшей недели. Цены на нефть снизились, при этом рубль достаточно стабилен. Нисходящая динамика индекса в июле отчасти объясняется значительным количеством дивидендных выплат. При этом часть дивидендных денег, безусловно, вернется на рынок в ближайшее время, что поддержит котировки российских бумаг.

На этой неделе состоится заседание ЦБ, и растет вероятность снижения ключевой ставки еще на 25 б.п. Инфляция продолжает замедляться, темпы экономического роста сдержанные, внешние риски, в частности усиление санкционного давления со стороны США не реализовались, поэтому для дальнейшего смягчения монетарной политики оснований достаточно.