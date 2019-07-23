Магнит раскроет свои неаудированные финансовые и операционные результаты 25-го июля. Цифры будут представлены как с учетом нового стандарта МСФО 16, так и без него на сопоставимой основе. Мы на данный момент предоставляем наши прогнозы без учета МСФО 16.

Инфляция в России незначительно ускорилась во 2К 2019 г. до 5,9% г/г по сравнению с 5,8% г/г в 1К 2019 г., что в купе с изменениями в ассортименте позволяет рассчитывать на стабильный рост среднего чека. Наибольшие опасения в итогах 1К вызвало снижение трафика на 3,5%, однако менеджмент отмечал значительное улучшение показателя в марте и апреле. Мы ожидаем, что сопоставимые продажи Магнита остались в положительной зоне и продемонстрируют более существенный рост по сравнению с предыдущим кварталом (+0,6% в 1К 2019 г.) на фоне эффекта низкой базы. Также изменение календарнизации открытий и их более равномерное распределение, согласно наши прогнозам, приведет к значительному ускорению роста торговых площадей.

Мы ожидаем выручку ритейлера за 2К 2019 г. на уровне 342 млрд руб., что на 11,5% больше чем годом ранее. Консолидация СИА Групп продолжит на наш взгляд оказывать положительное воздействие на оптовую выручку Магнита. Валовая рентабельность может снизится по сравнению со 2К 2018 г. до 23,8% в том числе из-за роста доли низкомаржинального оптового бизнеса в выручке и дополнительных расходов, связанных с пожаром в региональном распределительном центре в Воронеже.

На фоне падения валовой рентабельности, а также увеличения количества открытий мы ожидаем снижения рентабельности EBITDA Магнита до 6,6%. В таком случае EBITDA компании составит 22,6 млрд руб. С учетом МСФО 16 рентабельность EBITDA может составить 10,9%, а показатель 37,4 млрд руб.

Чистая прибыль Магнита по нашим расчетам может быть на уровне 6,8 млрд руб. (-34% г/г).

Мы полагаем, что инвесторов в значительной степени будут интересовать прогнозы менеджмента на вторую половину года и возможные изменения в стратегии ритейлера. На данный момент мы рекомендуем держать акции Магнита, целевая цена 4 258 руб. за бумагу.