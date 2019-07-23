Прогноз результатов "Новатэка" за II кв по МСФО: чистая прибыль упала в 5,5 раза к/к
Мы ожидаем, что выручка компании снизится на 7% к/к до 218 млрд руб., EBITDA вырастет на 5% к/к до 69 млрд руб., чистая прибыль составит 69 млрд руб. против 382 млрд руб. кварталом ранее.
Согласно нашим оценкам, основное давление на выручку оказали сезонный фактор, в результате которого объем реализации газа снизился на 16% к/к, а также падение спотовых цен на газ в Европе (-37% к/к). Поддержку результатам оказали продажи жидких углеводородов благодаря росту цен на нефть на 10% к/к.
В предыдущем квартале Новатэк отразил доход от продажи доли в Арктик СПГ 2, а также высокую прибыль по курсовым разницам из-за ослабления евро и доллара к рублю, поэтому в отчетном периоде мы ожидаем существенно меньшую чистую прибыль. Необходимо отметить, что компания исключает разовые статьи при определении базы для расчета дивидендов.
Мы считаем, что отчетность не окажет влияния на акции компании, так как операционные данные Новатэка, цены и макростатистика за отчетный период уже известны инвесторам и заложены в цене акций.
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