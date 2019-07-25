Прогноз результатов НЛМК за II квартал по МСФО: чистая прибыль снизилась на 48% к/к
Завтра НЛМК опубликует финансовую отчетность за 2К19. Мы полагаем, что выручка составила $2,664 млн (-7% кв/кв), EBITDA — $665 млн (-4% кв/кв), чистая прибыль — $407 млн (-48% кв/кв). На результаты должно было отрицательно повлиять 7%-е сокращение продаж с уровня первого квартала. По нашей оценке, этот фактор лишь отчасти компенсировался повышением цен на металлопродукцию в России и некоторым улучшением ассортимента продукции НЛМК.
В части расходов мы не ожидаем положительной динамики, поскольку российские цены на уголь за 2К19 не изменились, а рубль укрепился. Наш прогноз свободных денежных потоков НЛМК — $350 млн (подразумеваемая дивидендная доходность — 2.5%). По-прежнему неизвестно, как НЛМК будет корректировать капитальные затраты до нормализованного уровня ($700 млн в год) для расчета дивидендов.
Телеконференция: в пятницу 26 июля, 16:00 (Москва) 14:00 (Лондон); +7 495 213 1767 (Россия) +44 330 336 9125 (Великобритания); код доступа: 4345418.
В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".
Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.
Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.
https://1prime.ru/experts/20190725/830188588.html