Завтра НЛМК опубликует финансовую отчетность за 2К19. Мы полагаем, что выручка составила $2,664 млн (-7% кв/кв), EBITDA — $665 млн (-4% кв/кв), чистая прибыль — $407 млн (-48% кв/кв). На результаты должно было отрицательно повлиять 7%-е сокращение продаж с уровня первого квартала. По нашей оценке, этот фактор лишь отчасти компенсировался повышением цен на металлопродукцию в России и некоторым улучшением ассортимента продукции НЛМК.

В части расходов мы не ожидаем положительной динамики, поскольку российские цены на уголь за 2К19 не изменились, а рубль укрепился. Наш прогноз свободных денежных потоков НЛМК — $350 млн (подразумеваемая дивидендная доходность — 2.5%). По-прежнему неизвестно, как НЛМК будет корректировать капитальные затраты до нормализованного уровня ($700 млн в год) для расчета дивидендов.

Телеконференция: в пятницу 26 июля, 16:00 (Москва) 14:00 (Лондон); +7 495 213 1767 (Россия) +44 330 336 9125 (Великобритания); код доступа: 4345418.



