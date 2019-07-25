Компания НДМК (NLMK:LI; ВЫШЕ РЫНКА; РЦ $27/ГДР) завтра представит финансовые результаты за 2К19 по МСФО. В 2К19 на производственной площадке в Липецке проводились ремонтно-профилактические работы, в результате чего объемы производства и продаж слябов и биллетов снизились. Спрос в США и ЕС сохранялся слабым. Мы ожидаем, что поддержку показателям окажут хороший спрос на российском рынке со стороны, главным образом, сектора недвижимости и рост продаж продукции с высокой добавленной стоимостью. СДП, как ожидается, будет слабее; тем не менее, мы считаем, что он полностью будет направлен на дивидендные выплаты.

По нашей оценке, выручка за 2К19 составит USD 2 732 млн, учитывая, что рост цен на внутреннем рынке (цены на арматурную сталь выросли на 11% к/к, а на сталь без покрытия – на 6-8% к/к) может отчасти нейтрализовать негативный эффект снижения объемов продаж.

Мы ожидаем небольшое увеличение рентабельности EBITDA на 2 п. п. на фоне роста доли продукции с высокой добавленной стоимостью в сортаменте компании. По нашей оценке, EBITDA за 2К19 составит USD719 млн.

Чистая прибыль может немного снизиться, по нашим оценкам, до USD 376 млн, отражая снижение объемов продаж. Капиталовложения за 2К19 должны оказаться выше цифры за предыдущий квартал. По данным компании, мы может ожидать небольшое увеличение оборотного капитала. Это предполагает более низкий СДП за квартал. По нашей оценке, он превысит USD 300 млн и предположительно полностью будет направлен на дивидендные выплаты, что предполагает примерно USD 0,52 на ГДР, или дивидендную доходность на уровне 2,1%