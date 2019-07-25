Энел Россия должна 31 июля, первой из российских электрогенерирующих компаний, опубликовать отчетность по МСФО за 1п19. Мы вновь ожидаем сильные результаты ввиду высоких цен на сутки вперед и довольно стабильных операционных показателей. В этом случае компания подтвердит способность обеспечить ожидаемую нами дивидендную доходность на уровне 15,2% по итогам 2019 г. (с учетом падения котировок после даты закрытия реестра). Между тем по бумагам компании мы сохраняем рекомендацию Держать, поскольку, исходя из нашей прогнозной цены на 12 месяцев в 1,01 руб. за одну акцию, ожидаемая полная доходность по ним составляет 17%. Энел Россия начала преобразования, направленные на оздоровление и улучшение экологических параметров бизнеса, однако связанная с этим волатильность показателей прибыли, как мы полагаем, ограничивает потенциал роста на данном этапе.

Результаты за 1п19 станут еще одним основанием для повышения прогнозов на весь 2019 г. Мы полагаем, что результаты за 1п19 по МСФО станут фактором поддержки акций компании. С учетом роста цен на сутки вперед на 11% в первой ценовой зоне в 1к19 и сокращение выработки электроэнергии лишь на 2,3% г/г, выручка, по нашей оценке, может увеличиться на 4% г/г, до 35 516 млн руб., несмотря на снижение тарифов по энергоблокам ДПМ. Скорректированная EBITDA, как мы ожидаем, вырастет на 12% г/г, до 8 639 млн руб., чистая прибыль – на 32% г/г, до 4 479 млн руб., в том числе за счет уменьшения финансовых расходов.

Ожидания от телеконференции. Поскольку компания официально решила продать свой крупнейший актив, но пока не сообщила инвесторам формальной оценки последствий такой сделки, руководство в ходе телеконференции, как мы рассчитываем, представит свой взгляд на перспективы компании после продажи Рефтинской ГРЭС в 2020 г. Мы бы хотели узнать мнение руководства о влиянии сделки на показатели прибыли, планы относительно использования поступлений от продажи, оценку возможных списаний с учетом разницы между балансовой стоимостью и ценой продажи, а также условия получения дополнительного платежа в размере 3 млрд руб. Помимо этого, нам интересно, что думает руководство о приобретенном недавно проекте строительства ветропарка в Ставропольском крае, который, по нашим расчетам, может и не достичь положительного NPV и поэтому представляет значительный финансовый риск для компании. Наконец, на наш взгляд, импульс к росту котировок могли бы дать комментарии руководства о том, как рост цен на сутки вперед в 1п19 скажется на динамике прибыли за весь 2019 г., которая вполне может подразумевать двузначную дивидендную доходность.

Телеконференция: 16:30 мск

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Код доступа: 5120603

Рекомендация Держать. Дивидендная доходность по акциям Энел Россия за 2019 г. (дивиденды будут выплачены в будущем году) может составить 15,2% – это самый высокий уровень среди компаний сектора. Однако в результате сокращения поступлений по ДПМ после 2020 г. и продажи Рефтинской ГРЭС, которая генерировала более 40% EBITDA компании, показатели прибыли в 2020–2021 гг. существенно снизятся, при этом проекты в области возобновляемых источников энергии после из ввода в эксплуатацию смогут лишь отчасти компенсировать потери. Наша прогнозная цена на 12 месяцев равна 1,01 руб. за одну акцию, что подразумевает ожидаемую полную доходность 17%, исходя из чего по бумагам Энел России мы подтверждаем рекомендацию Держать.