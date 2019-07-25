Соцсеть Facebook порадовала инвесторов финансовыми результатами за второй квартал, несмотря на усиливающееся регуляторное давление.

Главное, на мой взгляд, что скандалы вокруг компании не приводят к сокращению ее аудитории, что позволяет поддерживать высокие темпы роста выручки и прибыли. Регуляторное давление в виде штрафов и повышение издержек на обеспечение безопасности вполне преодолима для прибыльного бизнеса Facebook с маржей чистой прибыли более 35%. Внешний негатив не оказывает значительного влияния на долгосрочный потенциал роста, пока сохраняется лояльность пользователей соцсети.

Число активных ежедневных пользователей Facebook в отчетном квартале выросло на 8%, до 1,59 млрд, что позволяет инвесторам спокойней относиться к рискам усиления надзора. К тому же текущая сумма штрафа, как было известно заранее, ограничена $5 млрд, поэтому рисков неопределенности предстоящие выплаты не несли. В первом квартале компания зарезервировала $3 млрд расходов. Во втором они увеличились еще на $2 млрд, что привело к снижению прибыли в отчетном периоде на 49%, до $2,6 млрд. Без учета разовых расходов прибыль продемонстрировала рост на 7%.

Выручка компании повысилась на 28%, до $16,9 млрд, оказавшись лучше ожиданий инвесторов. Темп ее роста даже ускорился по сравнению показателем первого квартала, который равнялся 26%. Тем не менее в будущем по-прежнему наиболее вероятно ее замедление, что подтверждается и прогнозом самой компании. Кроме естественного эффекта высокой базы для этого существует еще ряд причин. Во-первых, это возможное усиление регулирования, особенно в Европе. Во-вторых, потенциальное ужесточение контроля операционных систем от Apple и Google. В-третьих, курс самого Facebook на максимальную защиту данных пользователей.

Facebook собирается ввести опцию очистки истории действий для пользователей, что может осложнить таргетирование рекламы и оказать давление на динамику выручки в соответствующем сегменте. В этой связи по итогам текущего года рост доходов может не превысить 25% против 37% в 2018-м. Другие источники доходов, в том числе развитие сервисов электронной коммерции в Instagram или платежные услуги в мессенджерах, пока далеки от полноценной реализации. Чтобы выйти на стабильные показатели выручки по ним, потребуется более года.

Отчет Facebook в очередной раз подтвердил, что бизнес-модель компании достаточно устойчива к шокам благодаря популярности соцсети у пользователей, что позволяет сохранять уверенный рост выручки. Тем не менее, компании стоит активней развивать новые инструменты монетизации, так как поступления от рекламы будут увеличиваться все медленнее.