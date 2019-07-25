В четверг, 25 июля, российском фондовый рынок прибавляет почти 1,4% по индексу Мосбиржи вслед за «зеленеющими» мировыми торговыми площадками, ну и в значительной степени благодаря раллирующим акциям Газпрома.

Инвесторы с позитивом ждут сегодня решения ЕЦБ или хотя бы его обнадеживающей риторики и рассчитывают на снижение ставки на заседании ФРС США 31 июля. Поскольку индекс деловой активности в промышленности США в июле оказался слабее ожиданий и ниже показателя за прошлый месяц, а данные по продажам новых домов в июне оказались смешанными (пересмотр вниз данных за май, за счет этого рост в июне в месячном выражении лучше консенсуса), поводов для пересмотра прогнозов у инвесторов нет.

Помимо этого, стартующие на следующей неделе торговые переговоры Китая с США вселяют надежду на продолжение конструктивного диалога и, вероятно, даже какой-то прогресс. Последнему поддержку оказывают новости о том, что китайские власти разрешили 5 своим компаниям импортировать из США до 3 млн тонн соевых бобов без действующих 25%-ных пошлин. Ранее США освободили от пошлин ряд китайских товаров, что указывает на желание сторон идти на встречу друг другу.

В немалой степени за счет выше указанного фактора, но и благодаря недавней статистике от Минэнерго США о сокращении запасов еще на 10,8 млн баррелей (шестая неделя снижения подряд) и падении добычи аж на 700 тыс. баррелей в сутки, котировки Brent спот подрастают на 1,1% сегодня, также положительно влияя на российский фондовый рынок.