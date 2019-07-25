Европейский ЦБ в этот раз решил не снижать основные ставки. Все три ставки в Еврозоне остались неизменными: депозитная минус 0.4 проц.; основная по операциям с банками 0 проц.; по операциям овернайт 0.25 проц.

Однако, в этот раз в ЕЦБ решили не церемониться с намеками и прямо в сопроводительном тексте по итогам заседания заявили, что уже дано распоряжение ответственным комитетам евросистемы изучить и разработать размеры и композицию новой программы по покупке активов, то есть программы QE. Именно этот абзац в заявлении вызвал бурную реакцию на рынках: курс евро к доллару упал до двухлетнего минимума, выросло золото и акции в Европе.

Однако, чуть позднее ситуация резко изменилась, евро начал быстро расти к доллару. Дело в том, что на пресс-конференции глава ЕЦБ Марио Драги решил сгладить первые острые впечатления инвесторов от возможного запуска новой программы QE. Он начал говорить о том, что предложения носят вариативный характер, их должны рассмотреть, изучить, а затем одобрить в правлении ЕЦБ. Пока, по словам Драги, никаких обсуждений лимитов QE не было, также не обсуждалось изменение таргета по инфляции в 2 проц.

Естественно, эти слова разочаровали инвесторов и курс евро снова начал расти, а золото – снижаться. Вполне возможно, у Драги есть желание спокойно доработать свой срок на посту руководителя ЕЦБ, который заканчивается 31 октября, и не хочется после себя оставлять еврозону в кризисе. Этим можно объяснить его заявления на пресс-конференции о том, что риск рецессии в еврозоне крайне низок – такое никак не согласуется с последними опережающими индикаторами, недавно выходившими в Германии, Франции и других странах. Такой контраст общего заявления правления ЕЦБ и тезисов на пресс-конференции М.Драги говорит о том, что внутри европейского центробанка есть разногласия. Судя по всему, решать их придется новому руководителю ЕЦБ Кристин Лагард.