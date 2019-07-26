Ритейлер Магнит во II квартале 2019 года сократил чистую прибыль по МСФО на 39,5% по сравнению с показателем за II квартал 2018 года, до 6,269 млрд рублей, сообщила компания. EBITDA ритейлера в апреле-июне сократилась на 0,9%, до 24,176 млрд рублей. Рентабельность EBITDA составила 7,1% по сравнению с 7,7% годом ранее. Эти показатели оказались лучше прогноза (22,841 млрд рублей и 6,7% соответственно).

Выручка Магнита во II квартале выросла на 11,4%, до 342,879 млрд рублей. По сравнению с I кварталом (10,1%) динамика выручки ускорилась. В том числе розничная выручка Магнита во II квартале выросла на 10,8% (на 12% с учетом НДС), до 333,279 млрд рублей, на фоне роста торговой площади на 16,7% и LfL-продаж на 1,7%.

Несмотря на падение прибыли, в целом результаты Магнита можно отметить как неплохие. Компания наращивает темпы роста выручки за счет расширения торговых площадей, интеграции с СИА, а также увеличения сопоставимых продаж. Последние, правда не показывают выразительного роста. Улучшение заметно в части маржинальности бизнеса, относительно 2 кв. 2018 года она снизилась, но выросла к 1 кв. 2019 года.