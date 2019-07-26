Лента представила операционные результаты за 2К19.

Рост выручки сильно замедлился в 2К в сравнении с 1К. Снижение оптовой выручки сильно повлияло на это замедление и уже было учтено в ожиданиях рынка. В то же время сильное замедление розничной выручки в 2К19 на фоне оттока трафика из гипермаркетов стало негативным сюрпризом.

Таким образом, мы считаем результаты НЕГАТИВНЫМИ и видим риск понижения прогноза выручки (консенсус сейчас прогнозирует рост примерно на 4% г/г по итогам 2019 г. в сравнении с ростом всего на 3% г/г в 1П19), особенно в свете дальнейшего замедления выручки с начала месяца в июле.

В то же время новая стратегия и действия нового мажоритарного акционера – главный вопрос для инвестиционной привлекательности Ленты. Для того чтобы представить ответ на этот вопрос рынку менеджменту потребуется следующие 2-3 квартала.

Выручка: заметное замедление роста розничной выручки – негативный сюрприз. Выручка за 2К19 выросла на 0,4% г/г до 100 млрд руб., сильно замедлившись с роста на 6% г/г в 1К19. Хотя снижение оптовой выручки на 62% г/г оказало сильный вклад в это замедление и уже учтено в ожиданиях рынка, заметное замедление роста розничной выручки (до 4,7% г/г с 9,9% в 1К19) явно стало негативным сюрпризом. Траффик в сегменте гипермаркетов снизился в 2К19 на 1,4% г/г после роста на 1,7% г/г в 1К19 на фоне снижения частоты посещений, что является структурной проблемой для формата гипермаркетов. Рост выручки в сегменте супермаркетов также замедлился, но остается сильным (+ 38% г/г в 2К10 против 55% в 1К19), отражая продолжающийся приток трафика (+14% г/г против +19% г/г в 1К19). Итоги телефонной конференции.

1) Снижение трафика в гипермаркетах было следствием календарного эффекта в апреле (Пасха 2019 г. пришлась на конец апреля, тогда в 2018 г. – на начало апреля) 2) В июле рост выручки с начала месяца был слабее, чем в 2К18 3) Доля промоакций стабилизировалась, однако остается высокой

Менеджмент представит свою новую стратегию в ближайшие два-три квартала.