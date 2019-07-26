Уверенность менеджмента в перспективах бизнеса Alphabet поддерживает котировки
Материнская компания Google Alphabet во втором квартале продемонстрировала ускорение роста выручки в сравнении с началом года благодаря облачным доходам. Результат превзошел прогнозы рынка. Объявление масштабной программы выкупа укрепило позитивный настрой инвесторов.
Выручка Alphabet в отчетном периоде поднялась на 19%, до $38,9 млрд, при 17% за первый квартал. Темп роста замедлился по сравнению с прошлогодним, стабильно державшимся выше 20%, но инвесторов порадовало, что акселерация была обеспечена за счет повышения нерекламных доходов почти на 40%. Нерекламные доходы включают и облачные, увеличение которых важно для Google в конкуренции с Amazon и Microsoft. По нашим оценкам, в текущем квартале на облачных сервисах компания заработала порядка $2-2,5 млрд, но у Microsoft этот показатель почти в пять раз больше. Alphabet пока отстает от лидеров, но активизация роста явно позитивна для компании.
К тому же главный источник выручки зафиксировал повышение дохода с 15% в первом квартале до 16%, так что этот бизнес компании еще рано сбрасывать со счетов. В распоряжении Alphabet множество способов повышения монетизации таких сервисов, как Google Maps. К тому же видеоплатформа YouTube продолжает активно развиваться, а это способствует усилению спроса на рекламу. Маржинальность Alphabet по-прежнему повышается, что подтверждает уверенность инвесторов в том, что прошлогоднее увеличение затрат на приобретение трафика носило циклический характер.
Положительные результаты позволили компании инициировать программу обратного выкупа акций объемом $25 млрд. Это демонстрирует уверенность менеджмента в перспективах бизнеса и оказывает поддержку котировкам.
Сильный отчет Alphabet свидетельствует о том, что ухудшение, зафиксированное в первом квартале, было временным и у компании достаточно драйверов для продолжения экспансии бизнеса. Вкупе с buy back это может позволить акциям GOOGL достичь нашей целевой цены в $1444,90 на горизонте года.
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