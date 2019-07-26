НЛМК представил ожидаемо слабые финансовые результаты за 2 квартал 2019 года. Выручка компании снизилась на 10% г/г до $2,8 млрд, EBITDA – на 20% г/г до $735 млрд из-за роста издержек на подорожавшее сырье. Снижение финансовых показателей отчасти связано с плановыми ремонтными работами, из-за которых производство стали сократилось на 8,9% г/г до 3,9 млн тонн.

Компания также зафиксировала снижение свободного денежного потока на 10% г/г до $258 млн, а по сравнению с предыдущим кварталом FCF упал в 2,6 раза — отчасти из-за высокой базы предыдущего периода. В результате компания заплатит лишь 2,68 руб. дивидендов на акцию за 2 квартал – минимальный уровень с 4 квартала 2017 года после рекордных в истории 7,34 руб. на акцию в 1 квартале текущего года. Таким образом, квартальная дивидендная доходность составит лишь 2,4%. Причем дивиденд мог быть и ниже, если бы компания не решила направить на эти цели 136% FCF. Распределение более 100% FCF на дивиденды предусмотрено дивидендной политикой, если соотношение чистый долг/EBITDA меньше 1х. По итогам 2 квартала мультипликатор составил 0,4х.

Несмотря на снижение финансовых показателей, менеджмент компании остается оптимистичным. После окончания ремонта НЛМК рассчитывает увеличить производство стали на 1 млн тонн до 14,2 млн тонн в год к 2021 году. При этом рост цен на железную руду до максимума за 5 лет не оказал значительного давления на EBITDA НЛМК, так как компания полностью обеспечена своей рудой.

Тем не менее снижение финансовых показателей налицо, что было ожидаемо после слабого отчета конкурента – Северстали. Поскольку дивидендная доходность НЛМК ниже, чем у Северстали, то предпочтение отдается последней. Однако учитывая общее падение финансовых показателей в сталелитейной отрасли, долю акций Северстали в портфеле предпочтительнее ограничить ее долей в индексе МосБиржи – 1,75%.