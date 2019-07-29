НЛМК (NLMK:LI; ВЫШЕ РЫНКА; РЦ $27/ГДР) в минувшую пятницу представила финансовые результаты за 2К19 по МСФО т провела телефонную конференцию. Выручка и EBITDA превзошли консенсус-прогноз рынка. Снижение СДП связано с эффектом высокой базы 1К19, когда сезонное высвобождение оборотного капитала поддержало его сильный рост. Компания приняла решение направить на дивиденды за 2К19 136% СДП. В 3К19, как ожидается, объемы производства продолжат снижаться на фоне проведения капитальных ремонтов доменного и конверторного производств на площадке в Липецке и соответствующего снижения объемов продаж. Мы подтверждаем наш позитивный взгляд на акции компании. Отношение чистого долга к EBITDA остается низким, и компания демонстрирует высокую рентабельность EBITDA, тогда как направляет более 100% СДП на дивидендные выплаты. 