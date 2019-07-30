Акции ПАО «Армада» после утреннего падения более чем на 12% перешли к росту на торгах Московской биржи.

Акции котируются выше уровня, 5,4 руб., соответствующего 50%-ной коррекции своего июльского снижения. При сохранении этих отметок сегодня, технически возможно тестирование уровня 7,68 руб., соответствующего уже 50% коррекции от всего движения данной бумаги от своего годового максимума, достигнутого 27 июня.

Однако, рост в данных бумагах по-прежнему не сопровождается какими-либо сколько-нибудь значимыми новостями о деятельности компании. Стоит отметить, что компания имеет отрицательный показатель EBITDA за 2018 год, что ограничивает возможности её оценки. Более того, соотношение стоимости этого предприятия (EV) к выручке, составившее 2,6 по итогам 2018 года, в два – три раза выше среднего рыночного значения аналогов на развитых и развивающихся сегментах.

В данной связи роста в бумагах Армада по-прежнему представляется спекулятивным явлением, а вложения в эти акции крайне высокорискованным вариантом игры на бирже.