Прогноз результатов ММК за II квартал по МСФО: чистая прибыль выросла на 4% к/к
1 августа компания представит финансовую отчетность по МСФО за II квартал 2019 г.
Согласно нашим расчетам, выручка компании увеличится на 11% к/к до 2 032 млн долл. благодаря росту объема продаж металлопродукции на 3% к/к и средней цены реализации на 8% к/к.
Мы ожидаем, что рост EBITDA будет скромнее из-за взлета цен на железную руду во II квартале и составит 5% к/к, а показатель достигнет 662 млн долл. Чистая прибыль увеличится на 4% к/к — до 234 млн долл.
Движение в акциях на отчетности может произойти в следствие существенного отклонения от консенсус-прогноза. В остальном мы не ждем реакции рынка, так как основное влияние на отчетность оказали цены и операционные данные, которые уже известны рынку.
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