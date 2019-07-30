1 августа компания представит финансовую отчетность по МСФО за II квартал 2019 г.

Согласно нашим расчетам, выручка компании увеличится на 11% к/к до 2 032 млн долл. благодаря росту объема продаж металлопродукции на 3% к/к и средней цены реализации на 8% к/к.

Мы ожидаем, что рост EBITDA будет скромнее из-за взлета цен на железную руду во II квартале и составит 5% к/к, а показатель достигнет 662 млн долл. Чистая прибыль увеличится на 4% к/к — до 234 млн долл.

Движение в акциях на отчетности может произойти в следствие существенного отклонения от консенсус-прогноза. В остальном мы не ждем реакции рынка, так как основное влияние на отчетность оказали цены и операционные данные, которые уже известны рынку.



