Инфляционные ожидания населения в июле не изменились, оставшись на уровне 9,4% (при том, что минимальный в этом году уровень составлял 9,1% в марте), а оценка ожиданий населения, рассчитываемая ЦБ, даже возросла. Впервые с начала года выросло количество тех, кто считает что через год цены будут расти быстрее, чем сейчас (таких в июле оказалось 20%) – возможно, это связано с индексацией тарифов ЖКХ (подобная ситуация наблюдалась в 2017 г.).

Учитывая, что цикл смягчения монетарной политики продолжается, текущая оценка наблюдаемой и будущей инфляции населением, на наш взгляд, сейчас мало влияет на решения Банка России. При этом мы видим, как минимум, 2 негативных момента в этих данных: 1) наблюдаемая инфляция поднялась раньше официальной еще в 2018 г. и так и остается на уровне ~10% г./г. (тогда как официальная с начала года опустилась почти на 1 п.п.); и 2) ожидаемая инфляция в 2019 г. почему-то остается выше уровня 2018 г.

Мы по-прежнему считаем, что для ЦБ приоритетом при принятии решений по ставке сейчас остаются внешние факторы, тогда как на инфляционные ожидания населения регулятор обращает внимание, лишь когда наблюдается их заметный всплеск. Пока такого не происходит, ЦБ продолжит цикл смягчения в ближайшие месяцы.