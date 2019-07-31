Сегодня в Шанхае завершились переговоры между США и Китаем по торговым вопросам. Американская делегация раньше запланированного времени отправилась в аэропорт, что дало экспертам основание говорить: никаких результатов не достигнуто, на этом переговорный процесс можно считать законченным. Однако чуть позже китайское информационное агентство Синьхуа сообщило, что переговоры прошли в теплой и конструктивной обстановке. Обсуждались различные темы, самая главная из которых – поставки в Китай сельхозпродукции из США. Следующий раунд переговоров намечен на сентябрь.

На первый взгляд, переговоры прошли безрезультатно, но нулевой результат – это тоже результат. После вчерашних высказываний Трампа о том, что он не доверяет Китаю и спокойно отнесется к любому итогу переговоров, стало понятно: в торговых отношениях между Китаем и США наступила патовая ситуация. Китаю выгодно затягивать процесс, давать различные обещания, а потом их не выполнять: надежда на выборы в США в следующем году, которые могут изменить политическую погоду в США.

Дополнительно власти Китая пытаются найти внутренние ресурсы, чтобы противостоять США в торговой войне. Последние решения Политбюро и заявления Народного банка Китая о вариантах стимулирования экономики подтверждают этот тезис. С другой стороны, американцам сейчас нет резона сильно давить на Китай – тарифы на китайские товары приносят немалые средства в бюджет. Постоянный прессинг Белого дома на ФРС дает результат: центробанк стал покладистым, начнет менять монетарную политику, скоро снизит ставку рефинансирования. С политической точки зрения сейчас Трампу проще и удобнее давить на ФРС, чем усложнять внешнеполитическую обстановку, поднимая тарифы на китайские товары.

Пока противоборствующие стороны разошлись для укрепления рубежей и внутренней консолидации.



