За неделю с 23 по 29 июля цены снизились на 0,1%. Это первое недельное снижение цен с августа 2017 г. С начала месяца инфляция остается в положительной зоне, около 0,2%. Это немного меньше, чем год назад, когда инфляция составила 0,3%, но в июле прошлого года индексация регулируемых тарифов была выше, чем в этом году (часть роста тарифов в этом году была перенесена на январь). В августе в отдельные недели снижение цен также может быть, причем эффект от сезонного снижения цен на фрукты и овощи будет усилен слабым потребительским спросом, сдерживающим рост цен на остальные группы товаров. Годовая инфляция по итогам месяца если и продолжит замедляться, то незначительно, вряд ли она опустится ниже 4,6%. К концу августа и сентября мы также не ждем существенного снижения годовой инфляции.

Относительно жесткий комментарий главы ФРС может потребовать от ЦБ более медленного снижения ключевой ставки. В комментарии главы ФРС по итогам вчерашнего заседания было отмечено, что снижение ставки не следует рассматривать как начало нового цикла смягчения денежно-кредитной политики, дальнейшие решения будут зависеть от текущей ситуации. Таким образом, даже если Федрезерв пойдет на еще одно снижение ставки, то оно, скорее всего, будет последним. Это может потребовать от ЦБ большей аккуратности при снижении ключевой ставки, но глобальных изменений планов Центробанка мы не ждем, российский регулятор основывал прогнозы по монетарной политике, исходя из консервативных оценок действий ФРС. Таким образом, до конца года шансы на еще одно снижение ставки сохраняются. Вопрос заключается скорее в сроках этого снижения.