MMK (MMK: LI; ВЫШЕ РЫНКА; РЦ $12,8/ГДР) сегодня представила финансовые результаты за 2К19 по МСФО.

EBITDA оказалась немного ниже консенсус-прогноза, но соответствовала нашей оценке. Выручку компании поддержало восстановление спроса на российском рынке, однако высокие цены на железную руду оказали на нее давление.

Как и ожидалось, СДП за квартал снизился на фоне сезонного увеличения оборотного капитала и повышения капиталовложений.

Благодаря чистой денежной позиции ММК объявил о дивидендных выплатах в размере 200% СДП, что соответствует доходности d 1.6%.

ММК оптимистично настроена на результаты за 3К19, ожидая, что позитивные тренды на внутреннем рынке будут преобладать. По мнению компании, завершение периода острого дефицита железной руды должен позитивно повлиять на цены на сырье к 4К19.

Мы считаем отчетность НЕЙТРАЛЬНОЙ или НЕГАТИВНОЙ, так как компания недостаточно интегрирована в железорудную базу, что делает ее более уязвимой в сравнении с аналогами.