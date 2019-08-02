Отчетность «Ростелекома» в очередной раз подтвердила факт стабильного развития компании, хотя и не преподнесла, так же в очередной раз, значимых позитивных сюрпризов.

У «Ростелекома» замедляется прирост выручки в традиционном сегменте бизнеса, но растет доход от новых направлений – в мобильной телефонии, в секторе предложения услуг интернет. Кроме того, компания традиционно является структурой, обслуживающей государственные заказы в IT-секторе и телефонии. Для пересмотра этой оценки нет оснований, и средний рыночный прогноз выручки компании в 2019 г., составляющий около 330 млрд руб., выглядит адекватным и нашим ожиданиям.

В то же время, прирост прибыли последних кварталов и маржа по чистой прибыли, как представляется, завышены относительно краткосрочных возможностей компании. Оценивая эти возможности по долгосрочной динамике прибыли, принимая во внимание аналогичные показатели конкурентов и учитывая рост капитальных инвестиций Ростелекома в ответ на ухудшающиеся условия продаж и реальной макроэкономической среды в России в целом, мы полагаем, что маржа чистой прибыли Ростелекома в 3 и 4 квартале опустится ближе к среднесрочным усредненным значениям данного показателя, составляющим 3-4%.

Принимая во внимание сравнительно высокие для широкого российского фондового сегмента уровни финансовых мультипликаторов Ростелекома, но также учитывая, что компания, по сути, является системообразующей в российской экономике, мы оцениваем перспективы динамики акций Ростелекома на перспективу до конца 2019 г. «на уровне рынка».