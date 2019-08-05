На прошлой неделе мы писали, что наиболее вероятная динамика рынка на ближайшие семь дней – боковая. Это прогноз сбылся: первую половину недели рынок двигался наверх, последние два дня вниз. Рынок слаб из-за отсутствия свежих драйверов роста. Именно поэтому негативные новости, вроде введения второго пакета санкций против РФ из-за дела Скрипалей или новость об обострении отношений между США и Китая, вызывают у инвесторов болезненную реакцию. Сильный рынок «перемолол» бы эти новости, и рост котировок продолжился бы. В введении второго пакета санкций США ничего страшного нет, потому что Россия не нуждается в масштабных заимствованиях извне и не проводит активную модернизацию химический промышленности. Но если предположить, что в ближайшие пять лет ситуация изменится и жизнь заставит заняться технологической модернизацией, новые санкции очень неприятны. Далеко не все передовые химические и биологические технологии можно купить в Азии…

Никакой паники быть не может – исчезла эйфория. Индекс МосБиржи в текущей ситуации не сможет закрепиться выше важного уровня сопротивления 2750, потому что индекс развивающихся рынков MSCI Emerging Markets (EEM) начиная с конца мая двигается в боковом диапазоне.

Что касается американского индекса S&P-500, то он в пятницу нырнул под максимум мая с.г 2954,13 и под максимум 2018 года, а еще ранее вниз был пробит краткосрочный июньский восходящий тренд. Это является признаком слабости «быков». Классическая «бычья ловушка» с пробитием предыдущего максимума и «медвежьим расхождением» на дневном графике по индикатору RSI. Движение «на юг» еще не закончено – как минимум должен быть протестирован долгосрочный восходящий тренд на 2880. Будет ли пробит этот уровень, зависит от качества данных по сектору услуг в понедельник и от качества выступления во вторник президента ФРС Сент-Луиса Джеймса Булларда по вопросам экономики и денежно-кредитной политики в Вашингтоне. Инвесторы будут ждать и выступления президента ФРС-Чикаго Чарльза Эванса в среду. Какие сигналы получит рынок после этих выступлений, я не знаю. В худшем случае долгосрочный восходящий тренд по S&P-500 на 2880 будет пробит вниз, и негативные настроения на американских биржах усилятся. Это приведет к обвалу и тестированию майского минимума 2729, а это уже паника. Эксперты, полагающие, что наш рынок «отвязался» от американского, в случае пробития долгосрочного восходящего тренда на графике S&P-500 будут сильно разочарованы.

Сценарии развития событий могут разными, но раз фондовые индексы США падают с рекордных максимумов, одним глазом придётся смотреть и на них. Развивающимся рынкам углубление падения грозит опасностью, потому что у инвесторов увеличится неприятие риска. Индекс S&P-500 достиг новых максимумов в ожидании «легких денег» от Федеральной резервной системы. В течение всего июля быки подталкивать цены наверх к заседанию ФРС. С «легкими деньгами» от ФРС ситуация неоднозначная, поэтому американские «медведи» отыграли назад июльский рост за два дня. Рынки США в настоящее время испытывают краткосрочную «перепроданность», и «быки» наверняка попытаются решить стратегическую задачу и еще раз закрепиться над максимумами 2018 года для того, чтобы снять негативные настроения. Неопределенностей много, и мы воздержимся от прогноза движения рынков на ближайшие дни.