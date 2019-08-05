Московская биржа сообщила, что оборот торгов на рынке акций подскочил в июле на 54% г/г до 1.2 трлн руб. С корректировкой на облигации овернайт объем торгов на рынке облигаций остался практически неизменным на уровне 1.68 трлн руб. С учетом операций прямого репо с ЦБ оборот на денежном рынке также оказался неизменным г/г. Оборот торгов на валютном рынке упал на 9%, а на рынке деривативов — вырос на 6.6%. Общий оборот торгов сократился на 4.1% г/г. Средства участников рынка упали на 3.9% м/м и выросли на 13.9% г/г до 674 млрд руб., а рублевые средства, которые генерируют самый большой процентный доход, увеличились на 4.4% м/м, но упали на 17% г/г до 89 млрд руб.

Наше мнение. Компания опубликовала очередные сильные месячные результаты торгов, особенно в акциях — они показали самую хорошую динамику с апреля 2018, когда США ввели санкции против РУСАЛа. На этот раз причина более привлекательна — размещение казначейских акций Газпрома на сумму почти 140 млрд руб. Позиции по средствам участников остаются волатильными, но в целом находятся на хорошем уровне с начала года, что позитивно для процентного дохода MOEX на фоне падения доходностей. Формальное снижение торгов в других сегментах и в совокупности не оказывает прямого влияния на финрезультаты компании. Нам нравится Московская биржа, которая в настоящее время имеет краткосрочные драйверы акций: рост волатильности и объемов торгов, а также ожидаемые сильные результаты за 2К19 по МСФО, которые будут опубликованы 23 августа.



