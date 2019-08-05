В пятницу российский рубль оказался под давлением. Поводом для этого стали повышение американских пошлин на китайский импорт и сообщения о подписании президентом США Дональдом Трампом указа о введении второго пакета антироссийских санкций, связанного с делом Скрипалей. Открывшись на отметке 64,8 за доллар, рубль продолжил двигаться вниз и закрылся на отметке 65,24, в итоге за день потеряв 1,4%. Интересно, что пятничная реакция рубля оказалась несколько более сильной, чем предполагает наша количественная модель курса USDRUB. Объем торгов в USDRUB_TOM на Московской бирже подскочил до 4,9 млрд долл., максимума с конца марта этого года. Вмененная волатильность в паре доллар–рубль и котировки risk reversals выросли на 0,5–1,5 пп.

Вечером в пятницу Белый дом официально объявил о введении второго пакета санкций, включающего как торговые, так и финансовые ограничения. В выходные Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) опубликовало разъяснения, конкретизировав круг действий и лиц, подпадающих под означенные санкции. В частности, санкции вводят запрет на участие в первичном размещении облигаций, выпускаемых государственными органами Российской Федерации в валютах, отличных от российского рубля.

Между тем Комиссия по торговле товарными фьючерсами в пятницу сообщила, что по итогам недели, завершившейся в прошлой вторник, чистая длинная спекулятивная позиция в рубле выросла на 1 тыс. контрактов, до 33 тыс. контрактов, оставшись, таким образом, вблизи исторических максимумов.

В условиях вновь возросшей торговой напряженности глобальные рынки также торговались в минусе. Индекс Shanghai Composite за день просел на 1,4%, Nikkei 225 потерял 2,1%, DAX – 3,1% и S&P 500 – 0,7%. Индекс DXY скорректировался на 0,3%, при этом доллар потерял 0,7% относительно иены и 0,8% относительно швейцарского франка. Большинство валют развивающихся стран закрылось в минусе относительно доллара: бразильский реал ослаб на 1,2%, южноафриканский ранд и индийская рупия – на 0,8%; мексиканское песо, китайский юань и индонезийская рупия – на 0,4–0,6%. Цена нефти Brent восстановилась на 0,7%.

Значительные движения наблюдались и в ставках. Так, кривая UST сместилась вниз, и угол ее наклона уменьшился: доходность 2-летнего выпуска снизилась на 3 бп, 10- и 30-летнего – на 5–7 бп. Что касается макроэкономической статистики из США, отчет о количестве рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях США оставил неоднозначные впечатления: данные за июль совпали с ожиданиями, однако стоит отметить, что статистика за предыдущие два месяца пересматривалась в меньшую сторону; уровень зарплат оказался чуть выше консенсус-прогноза. Доходности немецких Bunds снизились на 2–9 бп, так что вся кривая впервые в истории оказалась ниже нулевой отметки. Таким образом, кривая облигаций Германии присоединилась к кривым Дании и Швеции, которые также полностью находятся ниже нуля.

Среди главных публикаций начала этой недели – глобальный индекс PMI сектора услуг и глобальный сводный индекс PMI за июль.