Можно утверждать, что российский фондовый рынок очень легко отделался. Мы не ждем новых санкций ни до конца 2019 г., ни до выборов в США 3 ноября 2020 г. Возможны провокации в третьем квартале 2020 г. во время президентской гонки. Новые санкции будут жесткими по умолчанию – запрет на покупку ОФЗ и блокировка валютных счетов некоммерческих банков (ВЭБ). Из объявленных в пятницу мер самая главная – запрет на участие американских финансовых институтов и их европейских «дочек» в первичном размещении российского суверенного валютного долга (это более 50% основных инвесторов).

Этот фактор не заложен в цены, поэтому долларовые государственные и квазисуверенные бумаги могут скорректироваться в понедельник.

Следовательно, Минфину России придется увеличить объем заимствований в ОФЗ, но особой нужды в этом сейчас нет – со следующего года появится возможность использовать средства ФНБ (8 трлн руб., или $125 млрд), после того как доля валютных резервов России превысила порог в 7% от ВВП благодаря покупкам валюты Минфином последние два года.

По мнению главы ЦБ, инвестирование средств ФНБ свыше 7% может привести «к реальному укреплению рубля и снижению конкурентоспособности товаров, а также повысить уязвимость экономики России к внешним факторам».

Объявленные меры снижают вероятность введения санкций против ОФЗ, что могло обвалить рубль и спрос на российские активы. Мы ждали худшего, поэтому сейчас мы рекомендуем увеличить вложения в рублевые активы и со временем переложиться в валютные. После того, как снизится глобальная волатильность, будет хорошая возможность для покупки индекса ММВБ и недооцененных голубых фишек, таких как Газпром, Сбербанк, Лукойл. Далее следует зафиксировать прибыль по доллару против рубля и купить краткосрочные и среднесрочные ОФЗ; временно сократить позиции в валютном долге российских эмитентов, включая Газпром, и потом вновь купить, так как из-за низкого предложения на первичном рынке со временем повысится спрос на рынке вторичном.