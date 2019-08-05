Рецессия в России не так близко, как может показаться
Слабый старт экономики в 2019 г. активизировал дискуссию о возможном скатывании в рецессию (на днях, например, ее предсказали эксперты Института экономики роста им. Столыпина). Впрочем, мы полагаем, что до реализации такого сценария в этом году экономике далеко.
Упрощенно рецессией можно считать два квартала подряд отрицательных кв./кв. сезонно сглаженных темпов роста ВВП. По нашим оценкам, рецессии (-0,1% кв./кв. в 3 и 4 кв. 2019 г.) соответствует сценарий, где среднегодовой темп в 3-4 кв. составляет —0,1% г./г.. Кстати говоря, даже если годовые темпы в 3-4 кв. 2019 г. опустятся до 0% г./г. рецессии в квартальных темпах все равно формально не случится.
Мы полагаем, что к концу года квартальные темпы роста с исключением сезонности, как минимум, должны остаться на том же уровне, что и сейчас (т.е. 0,3% кв./кв. – если использовать предварительную годовую оценку МЭР в 0,8% г./г. по итогам 2 кв. 2019 г.). Соответственно, минимальная оценка роста ВВП в 2019 г. не должна быть ниже 0,9% г./г. Наш базовый прогноз (1,2% г./г.) предполагает незначительное ускорение квартальных темпов в 4 кв. 2019 г. (с 0,3% кв./кв. до 0,4% кв./кв.) – в связи с возможным стартом расходов по реализации нацпроектов. Напомним, что, хотя долгосрочный эффект от нацпроектов невелик (+0,2…+0,3 п.п. к росту ВВП), из-за сильной задержки этих расходов в 1П 2019 г. влияние на экономику во 2П будет более заметным (к концу года, по заявлениям властей, финансирование должно ускориться и дойти до бюджетополучателей).
В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".
Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.
Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.
https://1prime.ru/experts/20190805/830217265.html