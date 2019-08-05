Слабый старт экономики в 2019 г. активизировал дискуссию о возможном скатывании в рецессию (на днях, например, ее предсказали эксперты Института экономики роста им. Столыпина). Впрочем, мы полагаем, что до реализации такого сценария в этом году экономике далеко.

Упрощенно рецессией можно считать два квартала подряд отрицательных кв./кв. сезонно сглаженных темпов роста ВВП. По нашим оценкам, рецессии (-0,1% кв./кв. в 3 и 4 кв. 2019 г.) соответствует сценарий, где среднегодовой темп в 3-4 кв. составляет —0,1% г./г.. Кстати говоря, даже если годовые темпы в 3-4 кв. 2019 г. опустятся до 0% г./г. рецессии в квартальных темпах все равно формально не случится.

Мы полагаем, что к концу года квартальные темпы роста с исключением сезонности, как минимум, должны остаться на том же уровне, что и сейчас (т.е. 0,3% кв./кв. – если использовать предварительную годовую оценку МЭР в 0,8% г./г. по итогам 2 кв. 2019 г.). Соответственно, минимальная оценка роста ВВП в 2019 г. не должна быть ниже 0,9% г./г. Наш базовый прогноз (1,2% г./г.) предполагает незначительное ускорение квартальных темпов в 4 кв. 2019 г. (с 0,3% кв./кв. до 0,4% кв./кв.) – в связи с возможным стартом расходов по реализации нацпроектов. Напомним, что, хотя долгосрочный эффект от нацпроектов невелик (+0,2…+0,3 п.п. к росту ВВП), из-за сильной задержки этих расходов в 1П 2019 г. влияние на экономику во 2П будет более заметным (к концу года, по заявлениям властей, финансирование должно ускориться и дойти до бюджетополучателей).