Из-за хорошего сезона отчетностей в США прогнозы по акциям растут, а цены на них падают
На прошедшей неделе было 2 события, помимо корпоративных отчетностей, которые смогли удивить инвесторов: комментарий главы ФРС по поводу дальнейшего снижения процентных ставок и заявления Трампа о новых пошлинах.
В среду, после объявления о понижении процентной ставки, Пауэлл неожиданно для инвесторов сказал, что это понижение не стоит рассматривать как первый шаг нового цикла. Это удивило инвесторов, которые ожидали 3-4 понижения в этом году по 0,25%. При этом Пауэлл оставил возможность понизить ставку ещё раз, в случае необходимости. ФРС приходится балансировать между экономически обоснованной монетарной политикой, которая не предполагает смягчение, желанием рынка (начало нового цикла снижения процентных ставок для поддержки экономики) и Трампом (резкое и сильное снижение, которое поможет ему в торговой войне). В этой ситуации нам нравится, что ФРС продолжает демонстрировать свою гибкость.
Падение рынков на комментариях Пауэлла было не долгим и к середине четверга все было отыграно. Тогда на сцену вышел Трамп, пригрозив Китаю новыми пошлинами. Возможно, не является совпадением, что в этот раз эскалация совпала с заседанием ФРС. Трамп, угрожая тарифами, хочет не только подстегнуть Китай к прогрессу в сделке, но и дает сигнал ФРС, что нужно ещё снижать процентные ставки. Действующий американский президент, очевидно, хочет заключить сделку до выборов, а ещё лучше до начала активной избирательной кампании. Но вместе с этим он хочет продолжения роста рынков акций. Адекватной монетарной политикой в таком случае можно пожертвовать и спровоцировать ФРС на более сильное снижение ставки. Китай, со своей стороны, понимает, что если затянуть переговоры ещё на год, то, возможно, придется договариваться уже с другим президентом, который будет не таким радикальным, как Трамп. Так что их стратегия затягивания переговоров имеет смысл.
В итоге мы можем наблюдать достаточно редкую картину: из-за хорошего сезона отчетностей прогнозы по акциям растут, а цены на них падают. Такое не продлится долго. В случае, если торговая война опять перейдет в активную фазу, то и рынок пойдет ниже и прогнозы. Однако мы считаем, что более вероятно, что ситуация стабилизируется и инвесторы вернутся к фундаментальным показателям.
General Motors представил хорошую отчётность за 2 квартал. Выручка снизилась на 1,9% до $36,1 млрд., консенсус ждал $36 млрд., очищенная прибыль на одну акцию составила $1,66, как и годом ранее, что на $0,19 лучше консенсуса. Как и прежде, вся прибыль приходится на североамериканский сегмент, международные операции находятся на уровне безубыточности, негативное влияние оказывает как общее падение китайского рынка, так и ухудшение отношений на уровне стран. Во 2 квартале продажи в США составили 747 тыс., рост на 17% год к году, в основном за счёт выхода новых моделей полноразмерных пикапов. В Китае продано даже больше, 754 тыс., но это на 100 тыс. меньше, чем годом ранее и маржа от продаж несравнима. Успешно развивается подразделение Cruise, идёт подготовка к запуску собственного парка беспилотных авто, с 2016 года команда проекта выросла с 40 до 1500 человек. Пока что подразделение вносит негативный вклад в результаты, но уже со следующего года картина начнёт меняться. В целом компания очень хорошо себя чувствует на стагнирующем рынке, обновление ключевых моделей позволит показывать соответствующие результаты в ближайшие несколько кварталов, а далее начнёт реализовываться наша основная идея по выходу на рынок такси и каршеринга.
Компания Marathon Petroleum выдала сильную отчётность за 2К19: и выручка и прибыль на акцию (EPS) превзошла прогнозы. Кроме того, менеджмент заявил, что намерен распродать часть активов в рамках оптимизации бизнеса, а также отчитался о том, что после покупки крупного конкурента Andeavour смог достичь синергии в размере 270 млн долл по состоянию на конец 2К19 (до конца года планируется увеличить эту цифру до 600 млн долл). Также руководство компании выразило уверенность в надвигающемся улучшении фундаментальной картины на рынке нефтепереработки в США, с чем мы полностью солидарны. Мы подтверждаем наши позитивные ожидания касательно всей отрасли и, в частности, Marathon Petroleum на фоне скорого вступления в силу IMO 2020 и продолжающейся максимизации синергии от крупной сделки.
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