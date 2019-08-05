Индекс МосБиржи снижался на 0,48% до 2662,00 п., а РТС корректировался на 0,21% до 1290,45 п. На внешних рынках произошёл разгром в связи с обострением торговой войны США и КНР. Юань слабеет, иена укрепляется, индексы в Азии и Европе демонстрируют падение до 1,5% и более. Однако отечественный рынок весьма неплохо держится, а рубль вовсе укрепляется к доллару США. Лёгкая паника конца прошлой недели, связанная с очередным пакетом американских санкций против РФ, оказалась чрезмерной. По сути, новые меры лишь препятствуют участию американских инвесторов в первичных размещениях российского госдолга, который номинирован не в рублях. Всё остальное на текущий момент является мало актуальным, включая препятствие в финансировании международными финансовыми организациями, где РФ сама является донором. Нет никаких ограничений для банков, что позитивно отразилось на акциях финансового сектора. Однако лидером дня всё же стали бумаги «Полюса» на фоне многолетних максимумов в золоте. Растут и бумаги компании «ТГК-1», прибыль которой выросла на 16,9% в I полугодии, превысив 9,301 млрд рублей. В лидерах также оказались акции «САФМАР», Polymetal и «Мосэнерго». Самыми слабыми были «Интер РАО», «ОГК-2», привилегированные акции «Татнефти» и «МРСК Центра». Активность в первой половине дня была достаточно высокой. К середине торгов объём сделок на основной секции Московской Биржи достиг почти 25 млрд рублей.

Рубль укреплялся против доллара, хотя и слабел против евро. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 3980 рублей. Однодневная ставка MosPrime снизилась до 7,43%, недельная до 7,49%, а месячная до 7,53%. Слабость доллара на глобальном рынке можно объяснить тем, что торговая война способна существенно замедлить американскую экономику, что вынудит ФРС пойти на дальнейшее смягчение денежной политики. Кроме того, как мы уже писали выше, страхи по поводу очередного пакета санкций оказались избыточными. Поэтому рубль пытается забрать обратно то, что потерял в конце прошлой недели. Минфин огласил параметры валютных закупок на ближайший месяц. В период с 7 августа по 5 сентября направит на реализацию бюджетного правила 246,2 млрд рублей или около 11,2 млрд рублей. Даже с учётом реализации отложенных объёмов закупки вряд ли превысят 14 млрд рублей. Поэтому в краткосрочной перспективе поводов для излишней слабости рубля нет. Скорее всего, торги продолжатся в коридоре 64,0-65,5 за доллар.

Европейские инвесторы испугались не только заявлений Д. Трампа о новых тарифах для КНР, но и возможного начала валютных войн. Юань преодолел отметку 7 за доллар, что случилось с ним впервые более чем за десятилетие. Вполне вероятно, что Вашингтон может ответить очередными мерами, обвинив Китай в валютных манипуляциях. Всё это указывает на то, что торговая война продлится гораздо дольше, чем ожидалось ранее, а её интенсивность может выйти за рамки привычных торговых споров. Ярким зелёным пятном на европейском финансовом рынке оказались бумаги Polymetal International, которые реагировали на активность в драгоценных металлах. Статистика по Европе была вполне позитивной. Сводный индекс деловой активности в еврозоне составил 51,5 п., как и ожидалось. Индекс в сфере услуг оказался на уровне 53,2 п., что немного не дотянуло до прогноза 53,3 п. В Великобритании индикатор деловой активности в сфере услуг вырос до 51,4 п. при ожиданиях 50,4 п., что помогло сводному индикатору подняться до 50,7 п. при ожидаемых 49,8 п.

Перебои с электричеством в Индонезии спровоцировали рост котировок никеля из-за опасений по поводу форс-мажора по поставкам. Нефть могла начать неделю ростом из-за сообщений о задержании Ираном очередного танкера с контрабандным топливом в Ормузском проливе, но страхи торговой войны перевешивают геополитические риски. Ослабление юаня также может привести к подорожанию топлива в Китае, что негативно отразится на его потреблении. Впрочем, пока Brent обнаруживает зону поддержки в диапазоне $60-61 за баррель. Во всяком случае, если Китай продолжит отказывать США в закупке американской сланцевой нефти, то РФ сможет осуществлять свои восточные поставки с премией к рынку.

Индекс доллара снижался на 0,43% до 97,66 п. доходность по 10-летним казначейским обязательствам США упала ниже 1,76%. CAD, NZD, AUD слабели от 0,1% до 0,45% против доллара США.

Фьючерсы на основные индексы США указывали на снижение рынка в начале дня от 1,35% в Dow Jones до 2% в NASDAQ. Особо сильное давление могут испытать бумаги компаний, которые зарабатывают существенные суммы от экспорта в Китай. Это касается и Apple, и Caterpillar, и Boeing, да и Visa, которой могут устроить ограничительные меры в КНР. Естественно, что на первом плане проблемы торговой войны, а всё остальное отходит на второй план. Российский рынок чувствует себя менее ущербным в данной ситуации, так как отечественные компании могут заменить американских поставщиков нефти, металлов, газа и продовольственных товаров на китайском рынке.