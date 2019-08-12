В начале новой недели перед открытием российского рынка формируется нейтральный внешний фон. Индексы РФ начнут торги несколько выше цен пятничного закрытия, что связано в том числе с положительной динамикой индексов Китая и нефти в ходе азиатской сессии. Если говорить о ситуации в целом, то ключевые риски остаются на повестке, более того, торговые противоречия США и Китая продолжают нарастать. Заключение сделки до сентября практически невозможно, что в пятницу подтвердил Трамп, сообщив о неготовности США заключить сделку сейчас, а значит, с сентября с высокой долей вероятности будут введены новые пошлины на китайские товары, а затем последуют ответные меры. При подобном сценарии мало кто из крупных управляющих будет увеличивать «длинные» позиции на рынке акций.

Поэтому считаем, что еще одна волна снижения индексов США в ближайшей перспективе вполне закономерна. Для S&P500 ключевым диапазоном сейчас является 2940-2960, в случае неудачной попытки закрепиться выше желание зафиксировать позиции увеличится. То же самое касается уровней 7700-7800 по Nasdaq.

Нефть в последние недели показала, что более остро реагирует на ухудшение внешнего фона, существуют и внутренние причины столь быстрого снижения, в том числе высокая активность Ирана, несмотря на санкции. Однако после недавней встречи США и Саудовской Аравии, которая была посвящена, в том числе ценам на сырье, влияние саудитов на рынок увеличилось. Например, добыча сырья в сентябре планируется меньше, чем в августе, а экспорт в ряд ключевых регионов произойдет в объемах, близких к минимальной планке, что будет провоцировать сокращение запасов и позволит поддерживать цены. Влияние долгосрочных факторов впоследствии вновь будет определяющим, но локально Brent предпримет попытку закрепиться выше $60 за баррель.

Рейтинговое агентство Fitch повысило кредитный рейтинг России с «ВВВ-» до «ВВВ», что станет поддержкой для рубля и облигаций в начале недели. Аналитики компании отметили снижение зависимости от нефтяных цен, гибкий обменный курс при таргетировании инфляции. Уровень 65.50 остается ключевым для USD/RUB, на текущий момент нет значимых оснований для ухода ниже этих значений.

Башнефть представила финансовые результаты 1П 2019 по РСБУ. Выручка компании выросла на 1.9%, чистая прибыль сократилась на 20%. Несмотря на это, мы по-прежнему считаем, что привилегированные акции компании недооценены и подходят для покупки на долгосрочную перспективу. Для окончательных выводов по 1П следует дождаться отчета МСФО.