Немного итогов предыдущей недели. Индекс МосБиржи поднялся с 2674,90 п. до 2679,71 п., а РТС снизился с 1293,19 п. до 1289,47 п. Пара EUR/USD повысилась с $1,1106 до $1,1202. USD/RUB выросла с 65,27 до 65,28, а EUR/RUB – с 72,48 до 73,10. Нефть Brent подешевела с $61,89 до $58,53. Американский индекс широкого рынка S&P 500 упал с 2932,05 п. до 2918,65 п.

Торговая война США и Китая продолжает давить на рынок. В США растёт уверенность в том, что ФРС будет вынуждена снизить ставку на ближайших заседаниях, что привело к дальнейшему падению доходностей по американским казначейским обязательствам. Впрочем, бегство в облигации также происходит по всему миру, так как инвесторы убеждены в длительном и разрушительном характере торгового конфликта. Собственно говоря, об этом говорит и статистика в различных странах.

Япония и Сингапур будут отдыхать в понедельник по случаю национальных праздников. В США выйдет отчёт по исполнению федерального бюджета. В России ожидается предварительная оценка ВВП за II квартал. «Мосэнерго» отчитается по МСФО за II квартал.

Япония во вторник сообщит предварительные данные по заказам машиностроительной продукции за июнь. Великобритания сообщит статистику рынка труда. Ожидается, что безработица останется на уровне 3,8%. Германия поделится индексами текущих экономических условий и экономических настроений ZEW. OPEC выпустит ежемесячный доклад по рынку нефти. В США ожидается статистика по инфляции. По прогнозам, Core CPI сохранит темпы роста на уровне 2,1% в июле, а общий CPI ускорится до 1,7% с 1,6%. Закроет день отчёт от API по запасам нефти и нефтепродуктов.

В среду Япония сообщит уже уточнённые данные по машиностроительным заказам. Однако главным в этот день будет пакет информации из Китая. Ожидается, что промышленное производство замедлило темпы роста до 5,8% в июле с 6,3% в июне, а розничные продажи до 8,6% с 9,8%. Германия в этот день уточнит ВВП за II квартал. Великобритания может сообщить о замедлении потребительской инфляции до 1,9% в июле с 2,0% в июне. В еврозоне уточнят данные по ВВП за II квартал, а также выйдет отчёт по промышленному производству за июнь. В США появятся данные по ценам импорта и экспорта, а к вечеру отчёт от Минэнерго по запасам и потреблению нефти и нефтепродуктов. В России выйдет отчёт «Интер РАО» по МСФО за II квартал.

Италия в четверг будет отдыхать. Австралия сообщит данные по рынку труда. Ожидается, что безработица останется на уровне 5,2%. В Китае опубликуют индекс цен на жильё за июль. Япония поделится статистикой по промышленному производству за июнь. Далее в Великобритании отчёт по розничной торговле за июль. В США, как обычно по четвергам, выйдет статистика по первичным обращениям за пособиями по безработице. Одновременно выйдут индексы производственной активности от ФРБ Нью-Йорка и ФРБ Филадельфии. Ожидается снижение до 1,8 п. с 4,3 П. и до 10,0 с 21,8 п. соответственно. Кроме того, ожидается выход отчёта по розничной торговле за июль. Далее выйдет отчёт ФРС по промышленному производству, которое могло увеличиться в июле на 0,1%. Закроет день публикация индекса рынка жилья от NAHB. В России появится отчёт X5 Retail Group по МСФО за II квартал.

Существенной статистики утром в пятницу не будет, но затем в еврозоне выйдут цифры по торговому балансу. В США появится статистика по новым строительствам и разрешениям на них. Вечером ждём индекса потребительской уверенности университета Мичигана, а также отчёт Baker Hughes по активным буровым установкам. В России опубликуют цены производителей за июль и статистику промышленного производства за тот же месяц. «ТМК» отчитается по МСФО за II квартал.

Новая неделя в августе началась с осторожного оптимизма. Впрочем, Goldman Sachs предупреждает, что торговая война повышает вероятность рецессии в США. Ослабление юаня, которое может спровоцировать дальнейшую эскалацию, продолжается. Народный Банк Китая снизил ориентировочный курс национальной валюты до 7,0211 за доллар. На материковом Китае и в Гонконге торги акциями преимущественно проходили в плюсе. В соседней Австралии основные потери индекса были обеспечены сырьевыми бумагами. Оптимизма на рынке могло бы быть больше, но в минувшие выходные президент США Д. Трамп предупредил, что переговоры с КНР, запланированные на начало сентября, могут и не состояться. По его словам, Китай хочет сделку, но сам Трамп пока не готов её заключать после 25 лет неприкрытого использования США.

Число активных нефтяных буровых установок в США сократилось за прошлую неделю на 6 штук до 764 единиц. Это шестая подряд неделя, когда активность падает. Тем не менее на рынке сохраняется пессимизм по поводу будущего потребления. В МЭА полагают, что в I полугодии прирост спроса оказался самым незначительным с 2008 года. В 2019 году в МЭА ждут роста спроса на нефть на уровне 1,1 млн бар., а в 2020 году на 1,3 млн бар. к суточному потреблению. Дополнительным негативом в понедельник является статистика из РФ, где производство нефти выросло до 11,32 млн бар. в сутки в первую неделю августа, что превышает квоту в рамках соглашения OPEC+. Прошедшая неделя оказалась весьма успешной для золота. Металл подорожал до многолетних максимумов и начинает новую торговую пятидневку выше отметки $1500 за тройскую унцию. Резервы SPDR Gold Trust выросли за прошедшую неделю с 830,76 т до 839,85 т.

Индекс доллара снижался на 0,01% до 97,48 п. Доходность по 10-летним казначейским обязательствам США упала до 1,711%.

Внешний фон перед стартом торгов в России можно назвать нейтральным или слабо негативным. Доходности по американским казначейским обязательствам снижаются, как снижаются котировки нефти и многих других сырьевых контрактов. Перспектива переговоров США и КНР по торговым вопросам остаётся туманной. Производители нефти могут предпринять дополнительные усилия по стабилизации рынка, но доминирующей идеей в нефти остаются ожидания глобального экономического спада. Рубль остаётся под защитой положительной доходности, но общий негатив в отношении рискованных активов может помешать его укреплению.