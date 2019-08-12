ОФЗ за прошлую неделю подорожали на 0,5–1,5 п.п., полностью проигнорировав падение нефтяных цен и развитие торгового конфликта между США и Китаем. После того как в прошлые выходные были опубликованы разъяснения к новым санкциям, покупатели вернулись на российский рынок рублевого долга, и почти всю неделю ОФЗ непрерывно дорожали. Согласно данным ЦБ, за период с 1 по 6 августа нетто-продажи ОФЗ нерезидентами составили всего 19 млрд руб., и мы не удивимся, если с учетом прошлой недели их позиция выйдет в плюс. В пятницу активность на рынке рублевого долга была низкой, оборот едва превысил 13 млрд руб. К концу торгового дня котировки ОФЗ изменились в пределах 0,1 п.п. – как со знаком плюс, так и минус. Несмотря на дальнейшее восстановление нефтяных цен (плюс 2%), рубль, как и большинство валют ЕМ, дешевел. За прошлую неделю в целом доходности коротких облигаций снизились на 5–10 б.п., а среднесрочных и длинных – на 15–20 б.п., вплотную приблизившись к минимумам, которые были достигнуты в двадцатых числах июля.

В пятницу вечером рейтинговое агентство Fitch повысило суверенный рейтинг РФ с «ВВВ-» до «ВВВ», вернув его на уровень 2014 г. В краткосрочной перспективе повышение рейтинга окажет поддержку российским активам, однако сейчас на рынке сформировался ряд факторов, которые могут препятствовать дальнейшему снижению доходностей. Прежде всего, это новый этап торгового конфликта между США и Китаем, который добавил волатильности всем торговым площадкам. Надежда на достижение соглашения в обозримой перспективе очень мала, особенно после пятничных заявлений Дональда Трампа, на что активы развивающихся рынков, естественно, реагируют негативно. За прошедшие пять рабочих дней все валюты ЕМ потеряли в среднем 1–2,5% (рубль – минус 0,3%). На опасениях, связанных с торговым противостоянием, цены на нефть за тот же период упали почти на 5%. Российские активы, в частности ОФЗ, пока игнорируют падение нефтяных котировок и усиление торгового противостояния, однако эти факторы могут спровоцировать возобновление продаж в ближайшее время.

МЭР снизит прогноз по инфляции на 2019–2020 г. В пятницу министр экономического развития Максим Орешкин заявил, что в ближайшее время будет представлен уточненный макропрогноз на текущий год и на следующий, при этом прогноз по инфляции будет понижен с нынешних 4,3% на конец 2019 г. до менее 4%. Напомним, что инфляция в размере 4% является таргетом ЦБ, при котором уровень реальной ставки он видит в диапазоне 2–3%. С одной стороны, понижение официального прогноза по инфляции до менее 4% может увеличить ожидания рынка по скорости снижения ключевой ставки до конца этого года, но с другой, Банк России опирается на собственный прогноз (сейчас он выше 4%). Кроме того, значение имеют и внешние риски, которые растут. Мы полагаем, что шансы еще как минимум на одно снижение ставки до конца года высоки.