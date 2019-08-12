АЛРОСА (ALRS: RX; ВЫШЕ РЫНКА) представила результаты продаж за июль, которые, как и ожидалось, оказались самыми слабыми за последние три года на фоне сигналов со стороны алмазной отрасли (высокие уровни запасов; недостаток доступных кредитных средств у огранщиков в Индии и сезонный фактор). В июле АЛРОСА реализовала алмазно-бриллиантовую продукцию на общую сумму $170,5 млн. Объем продаж алмазного сырья в стоимостном выражении составил $164,6 млн, бриллиантов − $5,9 млн. АЛРОСА 19 августа представит свои финансовые результаты за 2К19. Мы ожидаем соответствующего снижения выручки и EBITDA. Мы считаем, что новость НЕГАТИВНА для акций АЛРОСы.

Компания указала на целый ряд объективных факторов, объясняющих данное снижение, подчеркнув, что проводимая компанией политика “price over volume” позволяет компании противостоять давлению на рынке. Неопределенность в связи с торговой войной оказывает дополнительное давление на отрасль. По последним данным, ювелирные изделия стали частью торговой войны, которую ведет Дональд Трамп с Китаем. Новые пошлины на товары из Китая, как говорят, должны повлиять на производителей ювелирных изделий в большей степени, чем на алмазодобытчиков. Политические протесты создают опасения в отношении важного для индустрии аукциона в Гонконге. Ослабление китайской валюты до 7/$1 и снижение индийской рупии более чем до 70/$1 увеличивают расходы на закупки алмазов в Китае и Индии. С другой стороны, согласно недавней статистике по объемам чистого импорта сырья в Индию и чистого экспорта бриллиантов из этой страны указывает на постепенное восстановление баланса спроса и предложения на алмазном рынке