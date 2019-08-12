В пятницу США приостановили выдачи лицензий американским компаниям на ведение бизнеса с Huawei в ответ на заявление Китая о прекращении закупки сельхозпродукции США оказало дальнейшее давление на настроения инвесторов. Ослабление юаня к доллару до отметок выше 7,00 и агрессивное снижение ставок центробанками ЕМ спровоцировало усиление давления на ФРС со стороны Д. Трампа. В итоге возросли опасения не только эскалации торговой войны, но и «валютных войн», что оказало давление на рынки акций, валют ЕМ и сырья: Brent подешевела более чем на 5% за неделю. Более глубокого падения удалось избежать только благодаря заявлениями ОПЕК+ о готовности скорректировать объем предложения нефти.

Российский рынок, который в начале прошлой недели быстро и вполне ожидаемо оправился после санкционной паники, сейчас движется в соответствии с аналогами и с оглядкой на снижающиеся цены на нефть. Повышение суверенного рейтинга РФ от Fitch с нижней ступени инвестиционного уровня BBB- до BBB со стабильным прогнозом подчеркивает укрепление макростабильности и позитивно в долгосрочной перспективе, однако в ближайшее время вряд ли повышает защищенность локального рынка от глобального бегства от риска.

Ключевые темы недели

Новостной поток из США и Китая по вопросам торговли продолжит определять внешний фон. Пока нет свидетельств, что торговая война нанесла измеримый вред экономике двух стран, и ближайшая статистика промпроизводства и розничной торговли Китая (ср) и США (чт) также должна быть относительно сильной. Однако значимость этих данных в глазах рынка невысока, поскольку в случае дальнейшей эскалации торгового конфликта есть риск ухудшения экономических трендов в среднесрочной перспективе через разрушение глобальных производственных цепочек. На данный момент рынки не исключают срыв торговых переговоров в сентябре и обсуждают перспективы конкурентных девальваций. Это повышает вероятность более агрессивного смягчения ДКП в США.

В Европе будет опубликован ВВП за 2К19 (ср), а также данные по промпроизводству (ср), которые укажут на масштаб ухудшения экономической активности в ключевых странах. Значимость этих данных растет в связи с наличием торговых разногласий между ЕС и США, которые сейчас находятся «в тени» противостояния США-Китай, а также из-за снижения экономической активности в Германии и политического кризиса в Италии. Для еврозоны это может означать необходимость дополнительного стимулирования со стороны ЕЦБ.

В России на этой неделе будет опубликован рост ВВП за 2К19 (пн), который, как ожидается, составит скромные 0,8% г/г после 0,5% г/г в 1К19 на фоне сдержанной бюджетной политики. При этом данные по промпроизводству за июль (чт) покажут, способно ли сезонное ускорение роста бюджетных расходов на реализацию Национальных проектов, на которое должно указать исполнение бюджета (вт), поддержать экономическую активность в 2П19.

Вероятное ускорение роста расходов бюджета снижает значимость налогового периода (выплаты страховых взносов (чт) – 0,6-0,7 трлн руб.) в качестве фактора поддержки рубля. Замедление помесячного притока иностранных портфельных инвестиций в ОФЗ с $1,0-3,5 млрд в феврале-июне до минимальных с начала года $0,6 млрд в июле и нервозность глобальных инвесторов в августе указывает на ослабление факторов поддержки российской валюты. Поэтому мы не исключаем роста волатильности рубля в диапазоне 63-67 руб./$ до конца 3К19, и в данный момент риски смещены в сторону верхней границы диапазона.