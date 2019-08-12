Saudi Aramco впервые представила полугодовой отчет о финансовых результатах и объявила о покупке доли в индийском нефтеперерабатывающем заводе. Эти события сигнализируют о растущей вероятности самого большого IPO в истории, однако шансы компании получить оценку в $2 млрд, на мой взгляд, невысоки.

Saudi Aramco собирается приобрести 20% акций нефтехимического бизнеса индийской нефтяной компании Reliance Industries Ltd. На наш взгляд, это решение соответствует стратегии компании по диверсификации бизнеса через развитие перерабатывающего направления. Ранее с похожими мотивами компания приобрела саудовскую нефтехимическую компанию Sabic за $69 млрд. Компания нацелена на снижение зависимости бизнеса от добычи, чтобы смягчить риски резкого падения цен на нефть. Более того, бизнес компании становится более интегрированным по типу мировых лидеров в отрасли Exxon или Chevron, что потенциально позволяет повышать эффективность и прибыльность бизнеса.

Впрочем, как показал, полугодовой отчет Aramco, с прибыльностью у компании сейчас нет проблем. С января по июнь она получила $146,86 млрд в виде выручки и $45,90 млрд — в виде чистой прибыли. Маржа чистой прибыли больше 30% позволяет Aramco опередить таких гигантов, как Exxon или Chevron. Тем не менее я считаю, что даже такие высокие показатели недостаточны для желаемой оценки компании в $2 трлн на IPO, которое, по слухам, может пройти уже в начале 2020 года. Если спрогнозировать чистую прибыль компании за текущий год на уровне $100 млрд, то, чтобы компания стоила $2 трлн, мультипликатор P/E должен быть равен 20. При этом средний показателей среди ведущих компаний мира составляет порядка 16-17. На мой взгляд, риски политической неопределенности и государственного контроля в сильно зависимой от экспорта нефти стране и не позволят оценивать Aramco выше. Даже высокая прибыльность, как мне кажется, не компенсируют все риски. Так что, компания может пойти на IPO и с меньшей оценкой, и с этим решением ей стоит поторопиться, пока цена на нефть не упали на опасениях относительно глобального спроса. Пока же создается такое впечатление, что саудовские власти задумываются об IPO Aramco только тогда, когда цены на сырье идут вниз. Однако такой подход только снижает потенциальную стоимость компании.

Таким образом, диверсификация Aramco через покупку доли в индийском нефтехимическом заводе и повышение транспарентности компании благодаря публикации финансовых результатов повышают шансы на IPO компании. Тем не менее политические риски и волатильные цены на нефть указывают на то, что оценка эмитента в $2 трлн может оказаться завышенной, но даже в этом случае размещение будет успешным, если состоится до возможного падения цен на нефть.