Глобальный рынок на минувшей неделе торговался в небольшом минусе на фоне обострения отношений между США и Китаем. В ответ на угрозу ввести 10%-ные пошлины на 300 млрд китайского экспорта Китай девальвировал свою валюту. Трамп заявил о том, что встречи переносятся на более поздний срок и что он пока не готов заключать соглашение. В связи с этим возможно, что до конца августа рынки получат перерыв, новый раунд переговоров пройдет позже.

Следующее заседание ФРС состоится в сентябре, и рост рисков со стороны обострения торгового конфликта будет, очевидно, оказывать влияние на принятие решения по ставкам. Июльское снижение было определено как скорее «превентивное» и не обозначающее начало цикла смягчения политики. Тем не менее, похоже, ФРС придется снизить ставку еще и в сентябре с учетом того, что Пауэлл указывал на то, что при принятии решений будет учитываться не только выходящая макростатистика, но и оценка рисков. На предстоящей неделе будут опубликованы данные по потребительской инфляции, в случае ее дальнейшего замедления у ФРС будет еще один аргумент для смягчения монетарной политики.

Европейские рынки также остаются под давлением как глобальных факторов, так и локальных историй, таких как обострение политической ситуации в Италии, где встал вопрос о проведении вотума недоверия главе правительства. Статистика также не воодушевляет: на предстоящей неделе будут опубликованы данные по экономическому росту в Германии за второй квартал, и ожидается его сокращение на 0,3% г/г. Если данные действительно будут слабыми, то для инвесторов это будет крайне негативным сигналом, ведь наличие проблем в крупнейшей экономике еврозоны окажет влияние на все остальные страны.

Будет также опубликована статистика по динамике ВВП и промпроизводству в еврозоне: по предварительным данным, экономический рост во втором квартале будет на тех же отметках, что и в первом, – 1,1% г/г, а промпроизводство продолжит сокращаться с —0,5% до —1,2% г/г.

Таким образом, по мере ухудшения ситуации ЕЦБ придется активнее поддерживать экономику, т.е. снижать ставку и перезапускать программу количественного смягчения. И не исключено, что это случится уже на сентябрьском заседании.

Российский рынок проявил большую устойчивость, чем глобальный. Реакция на санкции по «делу Скрипалей» оказалась в итоге достаточно сдержанной, как и ожидалось. Fitch повысило суверенный рейтинг России на одну ступень – до уровня BBB. Это в целом ожидаемый шаг, существенное влияние на динамику российского рынка вряд ли окажет, тем не менее некоторое усиление притока в российские бумаги мы, скорее всего, увидим. Рубль сохраняет стабильность даже на фоне снижающейся нефти.