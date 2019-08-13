Вчерашний день, как и ожидалось, особых сюрпризов не преподнес, что было предопределено в основном малым количеством макроэкономической статистики, корпоративных отчетов, да и вообще важных событий. К тому же честь бирж Азии не торговалась. Впрочем, за исключением российских фондовых площадок, показавших пусть и небольшой, но рост, практически все рынки в той или иной степени снизились. Инвесторов продолжает беспокоить опасность замедления мировой экономики из-за сжатия глобальной торговли и американо-китайских проблем, что явно не благоволит к тому, чтобы спешить с покупками.

На этом фоне лишь китайский Shanghai Composite взлетел на 1,45%, в то время, как южнокорейский KOSPI поднялся на 0,23%, австралийский S&P/ASX 200 вырос на едва заметные 0,09, а гонконгский Hang Seng просел на 0,2%. Индийские рынки выглядели несколько стабильнее – мумбайский Nifty 50 прибавил 0,70%, а бомбейский BSE Sensex подрос на 0,68%. Европа, где вообще не публиковалось сколь-либо интересной для специалистов статистики, выглядела более однородно — германский DAX снизился на 0,12%, завершив торги на уровне 11680 п., в то время, как британский FTSE100 упал на 0,37%, до 7227 п., а французский САС40 потерял 0,33%, остановившись на уровне 5310 п. США тоже смогли похвастаться лишь публикацией отчета об исполнении бюджета, да сугубо сельскохозяйственного отчета WASDE, что могло заинтересовать только экспертов в данной области. При этом именно заокеанские торговые площадки показали вчера наихудший результат: открывшись гэпом вниз, рынки продолжили пусть и не стремительное, но упорное снижение, завершив торги на весьма минорной ноте. DJIA показал в итоге 25898 п. (-1,48%), пробив вниз психологически важный уровень в 26000 п., NASD COMP остановился на 7864 п. (-1,20%), а S&P500 зафиксировал 2883 п. (-1,22%).

Россия зафиксировала накануне резкий взлет квартального ВВП с 0,5% до 0,9%, хотя и этот результат выглядит позорно низким. Умеренно позитивной новостью можно считать и повышение накануне агентством Fitch Ratings долгосрочных рейтингов дефолта эмитента (РДЭ) России в иностранной и национальной валюте с уровня "ВВВ-" до "ВВВ". Данное решение является следствием хорошего сочетания сугубо технических факторов, таких, как качество и гибкость кредитно-денежной политики, зависимость от внешнего финансирования, величина золотовалютных резервов (а у нас есть еще и ФНБ), профицитность бюджета, соотношение госдолга к ВВП и т.д. Так что пусть не вызывает удивление повышение рейтингов на фоне сжимающегося потребительского спроса, оттока капитала, падения инвестиционной активности и еще целого ряда негативных факторов, которые в рассмотрение Fitch Ratings не попали. Да и в скорые санкции против России они там, как оказалось, не очень верят. Из отчетности можно было выделить лишь данные по авиаперевозкам российских компаний за июль и первые семь месяцев, а так же отчет по МСФО от «Мосэнерго». В итоге крайне неплохой старт торгов обернулся безыдейной «болтанкой» в боковике с весьма скромным результатом: индекс РТС поднялся в течение дня на 0,36%, до 1294 п., а индекс МосБиржи прибавил 0,38%, зафиксировавшись на 2690 п. Лидерами роста стали бумаги САФМАРа (+2,86%), "Полиметалл" (+2,12%), "Распадская" (+1,68%) и "Транснефть" (+1,65%). Сильней других снизились "Россети" (-2,96%), "Ленэнерго" (-1,93%), ТМК (-1,76%) и "Мосэнерго" (-1,58%).

Опубликованные еще в пятницу вечером цифры от Baker Hughes показали общее снижение в мире количества действующих нефтегазовых буровых установок с 2221 ед. в июне до 2238 ед. в июле и падение числа действующих установок в США на 14 ед. по сравнению с июнем, что составило 995 ед. и является минимальным уровнем с начала прошлого года. Впрочем, котировки углеводородов на статистику отреагировали слабо – видимо, инвесторы намерены ждать публикации сегодня вечером предварительных данных от Американского института нефти по недельному изменению запасов сырой нефти. По состоянию на в 6:30 сегодняшнего утра фьючерсы на нефть марки BRENT держатся на уровне 58,47 долл./барр., практически не изменившись со вчерашнего утра, а на WTI — по 54,86 долл./барр., что лишь немногим выше, чем было сутки назад.

Российский рубль, несколько потерявший вчера по отношению к ведущим мировым валютам на фоне вялой осторожности инвесторов, вечером сумел возвратить утерянные позиции, после чего консолидировался в боковом движении с минимальным уровнем волатильности. Сейчас, по состоянию на 6,35 мск. на рынке ФОРЕКС доллар стоит 65,47 рубля, а евро, соответственно, 73,25 рубля.

Сегодня в течение дня Германия отчитается по инфляционным показателям, индексу текущих экономических условий ZEW и индексу экономических настроений ZEW. Британия опубликует широкий блок статистики по рынку труда. По индексу настроений от ZEW данные представит и ЕС. США отчитаются по динамике потребительских цен. Важных корпоративных отчетов не ожидается.