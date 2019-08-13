Валюты развивающихся рынков остаются под давлением
Внешний фон перед открытием российского рынка сегодня оцениваем как нейтральный. Индекс Мосбиржи начнет торги вблизи цен вчерашнего закрытия. Мировые рынки продолжают испытывать проблемы со спросом на рисковые активы, торговая сессия в США обернулась очередным снижением, о чем мы предупреждали в начале недели. Перевес остается на стороне продавцов, так как никакого позитива по главному вопросу – торговый спор с Китаем, пока не предвидится. Замедление двух ведущих экономик все более очевидно, а вероятность заключения сделки в обозримом будущем стремительно падает. Накануне с достаточно пессимистичным прогнозом выступило агентство Moody’s. Аналитики ожидают замедления темпов роста ВВП США и Китая в 2020 году и отсутствие сделки в базовом сценарии.
Подобное мнение разделяет большинство инвестдомов, ранее с негативным прогнозом по соглашению и росту экономики выступил Goldman Sachs. Мы пересмотрели прогноз по экономическому росту Китая почти сразу после объявления о новом раунде пошлин, США пока выглядят более уверенно, но в случае эскалации конфликта стоит ожидать итогового прироста на уровне 2% в 2019 году. Дополнительным сдерживающим фактором выступает дефицит бюджета, который в июле составил $120 млрд, значительно превысив июньский показатель и ожидания аналитиков. Согласно прогнозу Минэнерго США, добыча в регионе будет увеличена в сентябре на 1.1%, что создает дополнительное давление на нефтяные котировки, а также частично нивелирует усилия Саудовской Аравии по контролю над предложением сырья. Ключевой уровень сопротивления по Brent переместился на $59 за баррель. Риски ухода на 56 и ниже по-прежнему достаточно высоки.
Валюты развивающихся стран, в том числе рубль, испытывают на себе временный спад интереса на фоне ухудшения политической ситуации в Гонконге, а также в Аргентине, где местная валюта и фондовый рынок обвалились более чем на 20%.
По предварительным данным Росстата, прирост ВВП России в 1П 2019 составил 0.7%, во 2 кв. показатель ускорился до 0.9% по сравнению с 1 кв. По итогам всего года рост вряд ли превысит 1-1.2%, что соответствует нижней планке прогноза ЦБ РФ.
ОГК-2 представила финансовые результаты за 1П 2019 по МСФО. Негативным моментом является снижение выручки на 2.6% к прошлому году, при этом чистая прибыль выросла на 47%, наблюдается позитивная динамика по операционной прибыли, EBITDA, а также расходам. На наш взгляд, в случае закрепления выше уровня 0.49 акции компании спекулятивно интересны, потенциал роста порядка 10-12%.
В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".
Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.
Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.
https://1prime.ru/experts/20190813/830233282.html