Внешний фон перед открытием российского рынка сегодня оцениваем как нейтральный. Индекс Мосбиржи начнет торги вблизи цен вчерашнего закрытия. Мировые рынки продолжают испытывать проблемы со спросом на рисковые активы, торговая сессия в США обернулась очередным снижением, о чем мы предупреждали в начале недели. Перевес остается на стороне продавцов, так как никакого позитива по главному вопросу – торговый спор с Китаем, пока не предвидится. Замедление двух ведущих экономик все более очевидно, а вероятность заключения сделки в обозримом будущем стремительно падает. Накануне с достаточно пессимистичным прогнозом выступило агентство Moody’s. Аналитики ожидают замедления темпов роста ВВП США и Китая в 2020 году и отсутствие сделки в базовом сценарии.

Подобное мнение разделяет большинство инвестдомов, ранее с негативным прогнозом по соглашению и росту экономики выступил Goldman Sachs. Мы пересмотрели прогноз по экономическому росту Китая почти сразу после объявления о новом раунде пошлин, США пока выглядят более уверенно, но в случае эскалации конфликта стоит ожидать итогового прироста на уровне 2% в 2019 году. Дополнительным сдерживающим фактором выступает дефицит бюджета, который в июле составил $120 млрд, значительно превысив июньский показатель и ожидания аналитиков. Согласно прогнозу Минэнерго США, добыча в регионе будет увеличена в сентябре на 1.1%, что создает дополнительное давление на нефтяные котировки, а также частично нивелирует усилия Саудовской Аравии по контролю над предложением сырья. Ключевой уровень сопротивления по Brent переместился на $59 за баррель. Риски ухода на 56 и ниже по-прежнему достаточно высоки.

Валюты развивающихся стран, в том числе рубль, испытывают на себе временный спад интереса на фоне ухудшения политической ситуации в Гонконге, а также в Аргентине, где местная валюта и фондовый рынок обвалились более чем на 20%.

По предварительным данным Росстата, прирост ВВП России в 1П 2019 составил 0.7%, во 2 кв. показатель ускорился до 0.9% по сравнению с 1 кв. По итогам всего года рост вряд ли превысит 1-1.2%, что соответствует нижней планке прогноза ЦБ РФ.

ОГК-2 представила финансовые результаты за 1П 2019 по МСФО. Негативным моментом является снижение выручки на 2.6% к прошлому году, при этом чистая прибыль выросла на 47%, наблюдается позитивная динамика по операционной прибыли, EBITDA, а также расходам. На наш взгляд, в случае закрепления выше уровня 0.49 акции компании спекулятивно интересны, потенциал роста порядка 10-12%.