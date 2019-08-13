Индекс Мосбиржи вчера открылся более чем полупроцентным ростом, но к концу сессии растерял почти половину успеха, прибавив лишь 0,38%. Однако и такой результат нужно отнести к очень позитивному, поскольку западные площадки в течение дня снижались. Так, американские индексы упали по итогам дня на 1,2-1,5%.

Мировые инвесторы в целом продолжают отыгрывать риски неподписания торгового соглашения между США и Китаем, что приведет к снижению роста мирового ВВП. Однако вчера особо негативных новостей не было и снижение Америки опиралось больше на технические факторы.

Наш же рынок частично поддержало решение Fitch повысить на одну ступеньку страновой рейтинг, а также бумаги «Норильского Никеля», отозвавшиеся 1,5-процентным ростом на резкий разворот вверх мировых цен на никель. Сегодня подъем цен на никель и палладий продолжается и ГМК вполне может прибавить в капитализации еще.

Оттолкнулся от 220 рублей и Сбербанк, у которого также есть шансы подрасти.

Лучше рынка будут и акции «Полюса» из-за возобновившегося подъема золота, которое перешагнуло отметку в 1500 долларов за тройскую унцию.

Однако внешний фон перед открытием торгов складывается нейтральный: очень слабо подрастают американские фьючерсы, на месте стоит нефть. Поэтому ждем открытия российского рынка акций с очень незначительной прибавкой.

Если внешний фон не начнет улучшаться, то и на сильное движение индекса Мосбиржи рассчитывать не следует, внутренних идей для роста у нас немного, и закрепиться выше уровня 2700 пунктов без поддержки извне будет очень непросто.

Пара доллар-рубль вчера так и не смогла пробить верхнюю границу канала 65-65,5, в очередной раз развернувшись от нее вниз. Сегодня штурм отметки возобновится, поскольку внешний фон для рубля негативен: Индекс доллара растет примерно на 0,2%, а пара евро-доллар прочно обосновалась под отметкой 1,12. Впрочем, сильного движения в рубле мы не ждем, но закрепление выше 65,5 откроет дорогу рублю в паре с долларом район 66,3.