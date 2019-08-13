Доходность UST10 вновь приблизилась к минимуму – 1,62%. В понедельник вновь наблюдалось бегство инвесторов в качественные активы, хотя никакой статистики и новостей по торговым войнам не было. Настроение участникам рынка ухудшили политические проблемы в Аргентине и протесты в Гонконге. Доходность UST10 устремилась вниз и к концу дня опустилась на 10 б.п. до 1,64%, а сегодня утром снижение продолжилось (1,62%).

Таким образом, доходность десятилетних казначейских облигаций США сейчас находится вблизи своего локального минимума. Спред между 10-летними и двухлетними гособлигациями США продолжил сужаться и составляет 5 б.п. – это новый минимум с 2007 г., что усиливает опасения по поводу скорой рецессии. Также примечательно, что доходность UST30 сейчас находится на историческом минимуме, достигнутом в 2016 г. – 2,10%. Ожидания значительного снижения ставок в США укрепляются, и сейчас вероятность еще трех снижений до конца года возросла до 60%, что идет в разрез с последними заявлениями представителей регулятора.

Курс евро стабилен уже практически неделю – 1,121. Нефть, несмотря на падение спроса на рисковые активы, вчера также в цене почти не изменилась – 58,4 долл./барр. Сейчас все внимание будет сосредоточено на статистике, выход которой запланирован на ближайшие дни, и уже сегодня в США будут опубликованы данные по инфляции за июль. Вечером выйдет оценка изменения запасов нефти в США от API, рынок ждет снижения на 2,3 млн барр.